首爾大學路400多劇場客群幾乎都是「她」 蔣萬安超驚訝

台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，昨晚前往首爾著名的大學路參訪韓國藝文產業。並由韓國劇場公司HJ culture代表韓昇元引導參訪，由於首爾大學路區域共有400多個劇場，競爭非常激烈。蔣萬安也好奇，演出的大多是什麼樣的表演？韓昇元表示，多是韓國自己創作的音樂劇，且多300人左右的小劇場為主，幾乎都是女性觀眾為主，蔣萬安聽到也露出相當驚訝表情。

另外，韓國政府公營劇場都會透過明文規定配套多少證照的專業人員，保障從業者的工作機會與待遇。蔣萬安則表示，這些會帶回台北作為借鑑。

蔣萬安參訪首爾第一天晚上，就到大學路參訪，大學路是位於首爾鐘路區鐘路五街十字路口到惠化洞圓環約長1.1公里路段，為韓國特色文化藝術街區，附近有文藝振興院、文藝會館等各種藝術團體與密集的表演場地、畫廊等文化空間，已發展為文化藝術街。不僅是韓國話劇表演的中心，亦聚集了各種大小劇院與時尚個性、 文化、餐飲店等的複合式文化區域。

韓國劇場公司代表韓昇元也向蔣萬安介紹，大學路有大小各式的劇場空間，一般座位在3百人座位以下被視為是小劇場；可容納300～500人的中型劇場；500人以上則被視為大劇場。整個大學路區域共有400多個劇場，觀眾以女性為主，80%銷售率都集中在幾個特定劇場，因此競爭非常激烈。

蔣也關心韓國政府如何參與培植這樣的藝文產業與風氣，韓表示，附近校園除了有大量學生作為客群，也有各式表演藝術相關科系，為產業提供源頭活水，最早附近地價便宜時，有業者嘗試打造一棟以內多個小劇場的模式，在成功後也引來不少效仿者，後續在政府提供劇場稅務優惠的鼓勵下，不少財團進駐各自成立劇場，也加劇了劇場間的競爭。

蔣萬安也關注票價與相關從業人員的勞動狀況，韓表示，大學路的音樂劇票價1至6萬韓元，對學生是可負擔的價格，但這也導致小劇場為了收支平衡，同檔戲得一天上演6次，目前的快速商業化也有其挑戰。