為台灣設計展暖身 新北捷運十四張站推「植覺系列」

新北捷運公司9月9日曾在環狀線十四張站舉辦首場「植覺市集」，吸引逾5000人次參與，為延續熱度助攻台灣設計展，宣布9月28日至10月1日中秋連假期間推「植覺市集系列活動」，此次市集活動除加大規模推出近60個文青手感品牌，搭配2場獨立音樂祭、十四張站外牆大型光雕投影秀、午後療癒音樂會及無酒精啤酒免費體驗。

新北捷運公司為打造繽紛多彩的中秋氣氛，將環狀線十四張站打造為兼具藝術及文青氣息的新型態捷運站點，在中秋連假期間推「植覺市集」、「20米高牆光雕投影秀」、「植覺獨立音樂祭」3大系列活動，另在3樓戶外露台推出「沉浸光影天台」及「零酒精植覺飲料吧」。為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具及體驗安坑輕軌半日遊，活動期間，凡購買2張輕軌一日票可免費兌換無酒精飲料1瓶，還可於當日不限次數搭乘安坑輕軌。

主辦單位表示，9月28日至10月1日中秋佳節期間，於十四張捷運站二樓大廳與露天平台將匯集60個藝術手感與文創品牌組成「植覺市集」，營造療癒又豐沛的悠閒氛圍，讓捷運站不只是交通轉運空間，更可以是日常生活中美好的轉角，除了植覺市集，中秋連假4天，天天都有表演。

9月28日、9月30日推出「植覺獨立音樂祭」，9月28日重頭戲包括「老王樂隊」和「大象體操」，並由「台大嘻研」和「台大椰風」開場演出。9月30日陣容也有特色，「凹與山」和「榕幫」將在舞台上展現獨特的音樂風格與粉絲熱情互動，壓軸演出的嘻哈知名歌手「呂士軒」和「張伍」將聯袂演繹精采的風格音樂。除了潮流音樂，9月29日與10月1日舞台現場更將安排當代多個身心靈療癒音樂表演團體，邀請市民來到十四張站在綠蔭圍繞的環境下與自己的心靈對話。

除音樂舞台匯演，9月26日至10月1日，新北捷運公司將在十四張捷運站的建築外牆上推出全台首次捷運站體光雕投影秀，將透過色彩豐富的視覺畫面與充滿壯闊感受的配樂，讓民眾在感受環狀線周邊綠生態氛圍的同時，也能看見新北市身為國際級大城市的魅力。