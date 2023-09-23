大直案陳怡君批市府是「基泰門神」 建管處：25日拆屋前要補足計畫

大直坍塌案，建案「基泰大直」施工不當釀鄰損，其中25戶建物傾頹毀壞不堪使用，北市建管處命基泰建設9月25日起強制拆除。北市議員陳怡君今指，迄今未見拆除計畫，質疑市府昨退回基泰已送計畫，來得及重審拆除？批市府無能更是基泰門神。都發局說，會督促建管處從嚴審核，有任何狀況會通訊軟體聯繫住戶。

陳怡君指出，都發局9月20日晚上6點多低調發布25日將拆屋的新聞稿，當晚7點與上百位住戶在中山區公所進行「鄰房損壞鑑定結果結構是否安全」說明會，稱建物安全可返家，卻隻字未提拆屋事宜，直呼相當諷刺。

「危樓是一定要打掉」，她質疑預定25日拆屋，今天已經是23日，迄今仍不見拆屋的安全計畫、防塵防噪措施，不只鄰房恐繼續受損，也可能影響周遭生活品質，批北市府沒向住戶說清楚，要求市府應立即公布拆除計畫，包含實施時間、施工廠商、施作進度等。

都發局回應，市府保證拆除過程盡量減少干擾其他居民，施工計畫、拆除範圍、塵土飛揚均會注意。

建管處補充，市府命基泰拆除而非委託，因此為基泰造成；該棟危樓的沉陷傾斜率存有疑慮，目前命其25日拆除，須提送拆除計畫才可執行。基泰昨日提送拆除計畫，經台北市建築師公會審查，因其內容使用制式範本擬定，僅有一般拆除所需天數12天，未有拆除進度、因應該案特殊性相關措施等。

建管處指出，當天即退回修正，今再次發文要求盡速提送。市府要求基泰拆除盡量不採破碎敲擊式，而是採低噪音、油壓剪方式執行，必要時也可能撤離住戶，但強調將在最安全前提下執行拆除工作。

陳怡君質疑拆除計畫拿出不來、25日仍要拆？建管處稱會嚴格要求基泰在這之前完成計畫，她批「台北市政府就是基泰門神」，根本約束不了，直言不要再幫基泰背書。