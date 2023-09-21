瑞芳、新莊獅子會聯合捐獎學金 瑞芳國小學子受惠
為了鼓勵偏鄉學子用功念書，也減輕他們的負擔，瑞芳獅子會相揪新莊獅子會做公益，來到瑞芳國小發放清寒獎助學金及早餐待用券，共有30位學生收到獎學金，還有愛心早餐待用券，讓不少弱勢學子因此受惠。
瑞芳國小校長鄭益堯表示，今天有新莊獅子會捐助弱勢優秀學子獎學金，總共有30位學子受惠，這對於偏鄉的學子來說有著滿滿的感動，更希望這些孩子在接受到各界的幫助後，可以盡自己最大努力好好學習，未來有能力時，也要懂得感恩惜福來回饋社會，讓善的循環持續下去。
瑞芳獅子會則是捐助多元助學金和早餐愛心待用券，會長陳建華身為瑞芳國小校友就表示，自己現在在社會上事業小有成就，也特別回到母校來回饋給學弟妹，希望讓學弟妹都可以好好學習，開心成長。
瑞芳區區長楊勝閔也到場參與捐贈儀式，他同時也表示，今天有兩個獅子會聯手捐助瑞芳國小多項的助學金，讓學生學習之路有愛無礙，真的很感謝他們的善行義舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言