瑞芳、新莊獅子會聯合捐獎學金 瑞芳國小學子受惠

為了鼓勵偏鄉學子用功念書，也減輕他們的負擔，瑞芳獅子會相揪新莊獅子會做公益，來到瑞芳國小發放清寒獎助學金及早餐待用券，共有30位學生收到獎學金，還有愛心早餐待用券，讓不少弱勢學子因此受惠。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，今天有新莊獅子會捐助弱勢優秀學子獎學金，總共有30位學子受惠，這對於偏鄉的學子來說有著滿滿的感動，更希望這些孩子在接受到各界的幫助後，可以盡自己最大努力好好學習，未來有能力時，也要懂得感恩惜福來回饋社會，讓善的循環持續下去。

瑞芳獅子會則是捐助多元助學金和早餐愛心待用券，會長陳建華身為瑞芳國小校友就表示，自己現在在社會上事業小有成就，也特別回到母校來回饋給學弟妹，希望讓學弟妹都可以好好學習，開心成長。

瑞芳區區長楊勝閔也到場參與捐贈儀式，他同時也表示，今天有兩個獅子會聯手捐助瑞芳國小多項的助學金，讓學生學習之路有愛無礙，真的很感謝他們的善行義舉。