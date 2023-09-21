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大巨蛋9月25日最後測試！李四川曝：預計10月中拿到使照

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用直播
台北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用直播

台北大巨蛋何時可以取得使用執照？台北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪時透露，大巨蛋9月25日會做最後一次測試，若9月25日測試通過，應該月底使用執照就可以先行核准，預計遠雄10月中可以取得使用執照。北市府接下來就會開始讓大巨蛋試營運，並找兩隊球隊來打看看。

對於大巨蛋至今還沒拿到使用執照，李四川今天表示，大巨蛋原本是要在7月底前拿到使用執照，不過因為消防檢查時間拉得很長，小包換很多，很多細節消防局還在測試。李坦言，目前使用執照是卡在消防執照還沒有通過，現在還有一些測試還不合格，包括也許該灑水、排煙等的部分，還要依照設計圖。

李四川說，他也有到過現場看測試，上一次測試排煙，有在蛋體中間燒酒精測試排煙灑水，現在最重要的測試，是測試受信總機、廣播系統，預計9月25日會做最後一次測試，若9月25日測試通過，應該月底使用執照就可以先行核准。

李說，因測試核准之後，建管處要將所有的圖片審查做副本，預計10月中就可以正式拿到使用執照，接下來北市府會讓大巨蛋試營運，會找兩個球隊來打看看。

大巨蛋

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