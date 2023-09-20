金山漫遊以旅宿業為主力 讓北海岸經濟蓬勃發展

金山區的創生品牌金山漫遊舉辦年度工作發表成果展，今年以旅宿業為主力，目標將影片、新書與系統QR code導入在地的旅宿業，讓金山甚至是整個北海岸的食、宿、遊、購等相關產業，透過旅宿業的平台，推廣宣傳，讓更多到訪北海岸的旅人，深度認識北海岸，找到一再到訪北海岸的理由。

金山漫遊營運長賴家華表示，北海岸的東側是基隆，擁有三十多萬人口，而西側淡水則是將近二十萬，從基隆到淡水最大的住宿能量在北海岸，我們擁有22家溫泉旅宿業者、2200個房間，每一年有兩百萬的國內旅客、兩百萬的國際旅客，所以如何把在地很多的能量透過旅宿業者傳播出去就相當的重要，因此這次許多的成果都與在地旅宿業有相當大合作，像是發表全新的影片，以北海岸春、夏、秋、冬為主題，推廣地方景點與產業，以及新書發表，集結北海岸在地人文地景產等特色，為閱讀者創造到訪北海岸的動力及理由，更加將在地食、宿、遊、購等相關產業系統QR code導入在地的旅宿業，讓不論是在地與外來客，都能透過住宿輕易的挖掘、發現北海岸的特色。

工業技術研究院中台灣服務部業務經理林欣宜表示，很感謝我們擁有這樣的精英夥伴，也很感謝在地的區長與在地產業的支持，一同來迎接北海岸新世代的來臨，我們期許金山漫遊在這樣一個模式下的成長，能夠為地方帶來更多的經濟效益，也讓更多的人回到金山、回到北海岸。

金山漫遊營運長賴家華說，金山漫遊為了幫助更多食、宿、遊、購等相關產業的創生，在這次的成果展中特別頒發娉書給各項領域的地區老師與特別顧問，期待在每個領域中成功導師的帶領下，有更多的創生夥伴一同加入，藉以豐富金山的創生量能，也讓北海岸的經濟更蓬勃發展。