沙崙文創園區動工 新北：115年完工帶動發展

封閉多年的淡水沙崙海水浴場曾是許多人的昔日記憶，新北市經發局表示，沙崙文創園區的「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」今天動工，預定115年完工。將帶動地方發展。

「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」今天舉辦動土開工典禮，由新北市政府經濟發展局局長何怡明及南山人壽不動產部副總經理林定潔等人共同主持，全案將由南山人壽投資進駐。

經發局發布新聞稿表示，此招商案為市府與財政部國有財產署合作開發案，文創區佔地2.55公頃，將設置地下1層地上2層藝文中心。

經發局表示，全案包含演藝廳、餐廳等設施，並保留在地原有的黃槿木，打造沙崙歷史綠色走廊。以及規劃千坪戶外親水休憩場域空間、50坪以上水域安全警戒站，工程預定115年完工啟用，屆時將提供民眾舒適的藝文遊憩空間。

經發局強調，未來淡江大橋及淡北道路完工後，將串起周邊淡水滬尾藝文休閒園區、淡水老街、漁人碼頭等觀光旅遊景點，進而提升新北整體觀光能量，創造親水休憩與藝文表演結合的嶄新體驗，同時促進地方發展，帶來更多商業動能與就業機會。