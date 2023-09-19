平溪龍興宮到托老道路刨鋪完成 居民出入更安全

平溪十分地區的龍興宮到十分公共托老中心的道路，因為年久失修已經出現坑洞造成居民出入安全有疑慮，平溪區公所近日發包將道路重新刨除重鋪，標線也在今(19)日完成，民眾出入更安全。里長也說周邊居民對於工程都感到很滿意。

平溪區區長李天民表示，這條主要連結到十分公園及托老中心地道路，十分公園完工開放在即，因此也一併把周邊道路進行改善，只花了兩天的時間就完成刨鋪工作，讓民眾行車更順暢，出入更安全。

十分里里長王瑞麟表示，這條路最主要通往十分托老和車站裡頭住戶近百戶，時間久了路面出現破損，平溪區公所近日進場進行刨除重鋪，完成後居民都覺得很滿意，感謝市府與公所團隊，讓遊客和居民都很更好行的道路。

市議員林裔綺表示，此次十分接道路路面改善工程，共花費約一百九十萬，為不影響居民和遊客出入，只花了兩天時間就完成，讓行的方面更安全方便。