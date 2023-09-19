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台北詩歌節 詩人咖啡店駐站

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北詩歌節將在23日登場，今年以「詩生萬物」為題，讓民眾透過詩詞重新看待世間萬物。記者洪子凱／攝影
台北詩歌節將在23日登場，今年以「詩生萬物」為題，讓民眾透過詩詞重新看待世間萬物。記者洪子凱／攝影

2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來台擔任駐市詩人，也邀集台、日、韓等詩人來台辦詩講座，還有電影放映、音樂演出等活動，更規畫咖啡與詩駐站計畫，讓民眾與詩人在咖啡廳近距離互動。

北市文化局長蔡詩萍致詞引用《老子》名句「一生二，二生三，三生萬物」，帶出這次詩歌節主題「詩生萬物」。策展人楊佳嫻表示，「生」代表生長，也希望疫後能展現「蓬勃生氣，萬物生長」，更希望詩詞能重新帶領大家看待萬物世界。

另名策展人鴻鴻則表示，今年將邀請日、韓、印、泰、法等國詩人，也因這兩年香港與台灣關係特別緊密，也會有香港詩人參與，反映台灣動態與世界思潮。

今年擔任駐市詩人的印度詩人碧娜（Bina）說，她2014年第一次來台灣，原本以為台灣僅是經濟島，但來了之後，發現台灣其實是文化之都，有殖民時期留下的文物及歷史，對台灣文化留下很好印象。

文化局表示，詩歌節將透過講座與跨領域詩行動，與民眾分享創作中的萬物，跨領域詩行動將在10月7日串聯金門街的咖啡廳，由五位詩人在咖啡店駐站，與讀者在咖啡香中自由對話、接觸。

詩人 咖啡廳 文化局

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