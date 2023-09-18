新北環快中和段旁精華地都更公展 將捐圖書館及派出所

新北中和福祥段都更案位於新北環快中和段旁一處空地，該案今起公開展覽30日，後續將進入正式審議階段。新北都更處表示，該案鄰近橋和捷運站，都更後不僅打造全新的安全建物，更回饋警察局及圖書館等公益設施，服務周邊民眾。

都更處說明，中和福祥段都更案基地位於中和區環河路、福祥路、橋和路及橋和路271巷所圍範圍內，步行10分鐘可抵達捷運橋和站，基地面積共計1萬9054.59平方公尺。目前已拆除地上物，未來基地將分別興建A區1棟地下6層、地上19層；B區2棟地下6層、地上23層及地上4層之建築物。

基地內除了留設4至6公尺的步行及開放空間，未來亦將取得黃金級綠建築，達到建築物健康及節能的效果。另本案將協助開闢水岸生態公園、道路開闢、華中橋環境美化、磚窯主題公園、跨堤天橋、開放式活動平台，有更多休閒活動空間。