台北最香中山商圈...林亮君點3解方 居民、商圈共榮共好

台北捷運中山站往北延伸的「中山商圈」，成為現在台北市最夯商業區，但也因人潮多，引發店家與二樓以上住戶生活品質如何平衡問題。北市議員林亮君今天表示，她從上一任到現在，都在關注處理市場、商圈與居民意見溝通，盼找出最好解方，她認為地方商圈經濟與居民生活品質，不會只能二選一，她也提出民眾關心的三大問題，可以讓社區與商圈共好共榮。

林亮君表示，現在台北哪裡最香、還有最多年輕人跟妹子？現在大家的答案一定是中山商圈。

對於有里長擔心中山變成當年的師大商圈翻版？林亮君說，2011年發生在師大商圈爭議，其實當時她正在師大唸書，正好見證師大商圈的興與沒，作為消費者當然是覺得很可惜，但確實也可以理解夜市帶給周邊居民的環境衛生困擾。但當年市府的角色，如果可噢更積極，是不是有機會創造雙贏局面。

林亮君點出中山商圈居民擔心的三大問題，包括交通、噪音、煙蒂及餐廳排煙廢油等環境衛生問題，她認為市府針對店家，必須就合乎法規的部分做基本要求，也應召集商圈及地方居民共同討論精進措施。

其中交通問題，停車空間是台北人永遠的痛，市府增設車格速度牛步，她鼓勵大家搭乘捷運或公車，畢竟車位一位難求、停車費又很貴，市府應在增加尖峰時段加強交通疏導；至於噪音，環保署的噪音管制標準是最低要求，環保局可依規定執法。但商圈也應配合共同自律，在晚間用餐時段後將店內音樂轉小、並提醒顧客降低音量。

另外，人潮帶來的煙蒂、還有餐廳排煙廢油等環境衛生問題，林亮君認為，環保局應聯合衛生局、警察局不定期辦理聯合稽查，加強亂丟煙蒂的取締，並設置煙蒂盒，減少民眾隨手亂扔的情形。此外，環保局應與商圈配合定期清理水溝，避免油污淤積產生異味，減少蚊蟲滋生的可能。

林亮君說，提出問題很簡單，但最重要是解決問題、創造多贏。她會持續為居民的生活品質，為地方的經濟發展找出最好的平衡，與大家一起努力。

林也提到，廣義的中山商圈是從中山捷運站往北至圓山捷運站，她跟里長們也多次向市府提案，盼打造更有特色、更具整體規畫的設計，市府當時所提出的改造方案，缺乏林蔭規畫會讓沿線公園中看不中用。後來市府也增加樹木、增設半開放式的休憩區，算是盡可能達成平衡。