快訊

蘋果iPhone 15太貴改買iPhone 14 Pro被勸阻！網曝最大缺點：用1年就後悔

5個月前才慶結婚27周年 「金鋼狼」休傑克曼拋離婚震撼彈結束姊弟戀婚姻！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社宅租金、管理制中央地方不一 新北盼推「一地不二制」統一規定

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
圖為新北土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
圖為新北土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

為推動居住正義，中央及地方政府陸續建設社宅，但兩邊申請條件、租金等都不一樣，民眾容易混淆，不知該找哪個單位處理。新北市城鄉局表示，未來希望推動「一地不二制」，短期目標是統一社宅入住規定及營運管理制度，未來盼由中央興辦社宅，由地方政府管理，也將在北台8縣市平台發起向中央建議。

新北目前營運中的社宅共有24處，中央管理的有林口世大運選手村社宅，城鄉局表示，雖然現在中央營運社宅只有一處，但明年起，中央負責建設的社宅將陸續完工啟用，而民眾遇到問題，還是習慣先找地方政府詢問，不清楚實際管轄單位是誰。

城鄉局指出，租金部分，中央僅分一般戶8折及優先戶65折，新北則已依照所得比例訂定租金，規定已有差異，另，如果住戶有需要社福資源，中央只有管理社宅權限，還是需要尋求地方政府幫忙。希望推動「一地不二制」，統一社宅入住及營運管理制度，不要有不同執行方式，目前北台8縣市平台已有初步共識，未來會向中央建言。

新北市議員顏蔚慈表示，訊息可以整合會更便利，畢竟訊息斷斷續續會讓民眾困擾，有心來談都樂觀其成，但她要求市府要先定案社宅政策，包含目標數有幾戶，相關政策還是模糊，也發生過政策轉彎的事情，一切做好後再來談整合的事情比較恰當。

議員陳偉杰說，不論市府或是中央的社宅，要根據民生指數訂定統一標準，民眾才不會混淆，認為一國多制，對民眾來說，統一相關標準的做法確實可行，也避免中央、地方資訊有落差，讓民眾無所適從。

民眾陳小姐表示，現在社宅數量不多，要中籤機率不高，每次一釋出就搶破頭，她也不會管到底是誰負責管社宅，能抽到就好，相關申請規定能越簡單理解越好，也不希望標準不同，而最重要的租金問題，也不希望金額不同，同樣都是住社宅，但自己的租金比別人貴，心裡會不平衡。

社宅 議員 新北

延伸閱讀

淡江科學園區機車不夠停惹民怨 增設48停車格

林右昌承諾宜蘭1500戶社宅 縣府：都市計畫調整用地

中央態度強硬擬將林口影視園區變更社宅 議員連署反對

不甩林口強烈反彈？ 中央3個月內評估影視園區變更社宅

相關新聞

北市損鄰規則修正 藍綠白議員：應提早預防 監測數據公開透明

台北市長蔣萬安今天視察大直民宅下沉案，針對近期損鄰規則提出修正。對此，民進黨台北市議員許淑華認為，在進行初評時，應該就要...

社宅租金、管理制中央地方不一 新北盼推「一地不二制」統一規定

為推動居住正義，中央及地方政府陸續建設社宅，但兩邊申請條件、租金等都不一樣，民眾容易混淆，不知該找哪個單位處理。新北市城...

北市叫號系統接連掛挨批 資訊局：設備切換下周恢復

北市府「愛台北市政雲服務」的叫號進度，上月被發現功能停擺，議員鍾佩玲近日發現再度故障，連市府公文系統也當機，直呼業管系統...

開心占領府會 台北白晝之夜10月7日登場

2023台北白晝之夜將於10月7日晚上6點登場，這次以信義區國父紀念館、台北市議會、台北市政府三大場館與周邊場域展開，市...

降低車禍 議員：道路規畫是重點

新北自2020年起連3年A1（車禍死亡）人數攀升，2020年129人到去年170人，今年因實施未禮讓行人重罰6千，至7月...

中央、地方社宅 新北推「一地不二制」

為推動居住正義，中央及地方政府陸續興建社宅，但兩邊申請條件、租金等都不同，民眾易混淆，遇問題不知道找誰處理。新北市城鄉局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦