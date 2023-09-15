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樹林潭興街海砂屋都更 拚2026完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市樹林潭興街海砂屋完工模擬圖。圖／新北市都更處提供
新北市樹林潭興街海砂屋完工模擬圖。圖／新北市都更處提供

新北市樹林區潭興街一帶屋況不佳，牆壁、梁柱水泥剝落，住戶自立提出都更申請，等18年核定通過，將興建3棟地上15層地下3層、181戶的住商混合大樓，最快2026年6月完工。文林里長甘永昌坦言，中途曾碰過仲介黃牛假借建商名義，動搖住戶都更意願。

此案位於樹林區大安路、潭興街及潭興街107巷21弄所圍街廓中，基地規模3198平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，2006年時經工務局鑑定為海砂屋，住戶成立更新會，2021年6月提出都更申請。

更新會理事長、文林里長甘永昌與理事積極整合住戶不同聲音，多次開會溝通協調。市府也補助更新會，讓更新會找專業規畫團隊討論細節，比較銀行融資方案及各家營造廠。

甘永昌表示，整合18年，中途碰過通貨膨脹，營造成本跟發包成本落差6成，還碰過仲介黃牛假借建商名義搗亂，動搖住戶都更意願，但還好沒碰到釘子戶，加上捷運萬大樹林線經過，拿到都更二箭獎勵20%，增加住戶分回獎勵。

新北都更處長林炳勲表示，截至今年8月31日，新北多元都更總申請案量已達1335件，核定877案，其中針對海砂屋及耐震能力不足等危險建物，除加速都更案件審議進程，去年9月推出防災都更2.0方案，只要屬海砂屋或耐震能力不足的建物，並整合至9成或未同意戶僅剩1戶案件，皆一次給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，促成加速重建。

都更 海砂屋

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