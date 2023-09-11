臺、韓國際交流 石門百年梯田激盪出二國傳統藝術

由新北市石門區嵩山社區發展協會的申請與立法委員洪孟楷引介，石門區公所籌畫辦理，大韓民國醴泉通明農謠保存會國際交流，韓國團員一行16人造訪石門嵩山社區百年梯田，並與新北市著名「歐陽慧珍舞蹈團」於石門境內著名的百年梯田交流表演，韓國與台灣精彩的文化饗宴，在石門百年梯田中激盪迴響。

立委洪孟楷表示，大韓民國醴泉通明農謠是韓國南方小鎮統營市流傳下來，為了鼓舞在農田中辛苦工作的農民的民謠，為韓國國家級非物質文化遺產，他們看到石門百年梯田的美麗，希望到訪台灣時一定要在梯田中進行演出，而這次透過在充滿文化底蘊的百年梯田演出，讓石門鄉親留下深刻的印象，此外，活動中也特別邀請台灣著名的「歐陽慧珍舞蹈團」演出，希望透過台灣與韓國的傳統表演文化彼此交流，並促進雙方的友誼。

石門區長曾明華說，這場在百年梯田上的文藝表演交流，臺、韓雙方皆呈現農民的辛苦與慶豐收的滿足。希望藉由雙方的表演，相互理解文化的差異，進而更珍惜彼此地方文化的核心價值。活動上公所為表達感謝，致贈感謝狀給雙方表演團體，希望通過這次的表演交流，分享大韓民國的地方傳統藝術與文化，同時也能了解台灣地方文化的獨特之處。