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基泰總經理哭稱委屈 李四川還原真相：樓塌後電話不接找不到人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，還原大直民宅塌陷案的過程。圖／引用自直播
北市副市長李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，還原大直民宅塌陷案的過程。圖／引用自直播

大直民宅塌陷案，基泰昨天在神隱數日後昨天終於對外說明。不過基泰總經理馮先勉強調「7日晚上就在現場，就在副市長李四川旁，還說他不認識我」，並哭稱委屈。當天忙救災只睡一個小時的李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，還原當時真相。李四川說，馮講的是當天晚上，的確有在現場，但當天大家都在忙救災灌水，不過從事件當天晚上過後，就沒有再見過總經理馮先勉到現場關心。

對於基泰是否神隱？李四川表示，他都跟大家講「遇到問題只能面對、不能逃避」。

對於馮先勉哭稱委屈說一直在現場。李四川說，馮先勉講的是當天晚上，不過當天晚上他到現場一直都在救災灌水，當時房子還沒有坍塌，因灌水速度來不及去搶救，站現場超過30多分鐘房子就沉陷，才問旁邊基泰工地主任「這麼大的事件，怎麼沒有人在現場？只有主任在」，當時基泰的主任才說，總經理有在旁邊，當時不認識他，不過從事件當天晚上後，就沒有再見過總經理馮先勉到現場關心。

李四川說，正因為當天忙救災，他是周六救災到一個段落，認為必須要談安置，所以才找了基泰的秘書、主任，約周六中午可不可以找總經理來開會，談一談救災、安置、往後受災戶怎麼處理，結果想找總經理談安置、後續，結果馮先勉電話不接，找秘書也說找不到總經理，就是因為這樣他才會發怒，嚴厲譴責對方神隱。

李四川說，直到昨天早上才跟馮先勉連絡上，才有與法務局一起開會，昨天才到市府開會，達成三點承諾。李四川強調，馮先勉只有塌陷當天晚上有透過工地主任打個招呼，當時根本沒有談什麼安置等問題。

大直民宅傾斜 基泰建設 李四川 王淺秋

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