守護民眾安全 平溪瀑布全設置監視器、廣播系統

新北市平溪區因為地形關係，因此也造就不少大小瀑布，為了維護遊客安全，平溪區公所於境內三座瀑布都裝設有監視器還有廣播系統，確保遊客的生命財產安全，今(7)日平溪區長李天民也率隊到灰窯瀑布，了解監視器和廣播系統的運作。

平溪地區除了著名的十分瀑布和嶺腳瀑布，其實還有不少瀑布都很值得走訪，在灰窯的灰窯瀑布，是一處較迷你的瀑布，但水質清澈又幽靜，春天更是賞櫻花和杜鵑花的祕境之一，不過現在這處秘境瀑布也越來越多遊客知道，一到夏天就吸引不少遊客來戲水賞瀑。

平溪區區長李天民表示，平溪境內幾處瀑布都是步行可以抵達觀賞，可以非常接近大自然，而為了守護民眾觀瀑的安全，分別在灰窯，嶺腳，望古瀑布都設有監視器和廣播系統，一方面可以監控水情，一來如有民眾在水位高漲時闖進，也能透過遠端廣播，柔性勸離民眾，以避免發生危險。另外近期颱風過境帶來的雨量，也讓瀑布水量驚人，也呼籲民眾切勿冒險觀瀑，注意自身安全。