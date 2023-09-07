動物園漲價瘦荷包！蔣萬安：兒童新樂園、天文館不會漲

凍漲26年的台北市立動物園門票確定調漲，北市教育局局務會議昨天通過票價調漲案，動物園票價目前現行為全票60元，確定將調漲為100元，不過也訂有台北市民優惠票價，市民優惠全票仍維持60元。對於兒童新樂園、天文館等其他場館，蔣萬安上午受訪表示，目前沒有調漲票價的規畫。

蔣萬安上午參加U-Sport台北樂運動計畫記者會，他受訪時指出，這次動物園票價的調漲，是經過很多的討論，也聆聽各方的意見，所以昨天教育局的局務會議上面也正式通過。這次我們調漲票價是從60元調到100元，市民朋友一樣，台北市民還是維持60元。