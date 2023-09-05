新店下城活動中心恐遭強拆 耆老遊街抗議「大墓公」神尊坐鎮

新北新店的下城社區活動中心在地已經53年，近年有林姓後代子孫主張土地所有權，在民事訴訟勝訴後要求新店區公所拆屋還地，原訂今日進場，近30位在地居民及多位耆老都站出來抗議。新店副區長吳志忠到場表示，林姓後代子孫已說要延期執行，公所一定跟居民站在一起，相關履勘會通知，也會在行政訴訟上堅持到底。

下城社區活動中心是在地已久的公共空間，曾有托兒所，現在為銀髮俱樂部及松年大學。地方耆老說，該地是當地先民社團「協同社」捐贈給「大墓公」土地，興建中心迄今53年，但5年前有林姓後代子孫組成「祭祀公業」主張擁有土地所有權，民事訴訟已二審訴訟，因此將要求新店去公所今強拆。在地近30位民眾今請出「大墓公」神尊坐鎮，抗議不得強制拆除。

下城發展協會理事長程燕鳳表示，該土地當初也是先民共同捐給地方使用的，林姓後代單獨出面主張擁有土地並不合理。暗坑文化工作室執行長吳柏瑋也說，這是「土地遭到惡意霸占」的問題，林姓家族在刻意主張其祖先為「協同社」唯一管理人，是因為文史資料不公開而敗訴。

吳志忠到場關心並表示，絕對跟居民站在一起，目前已經透過行政訴訟，要解除對方「派下員」資格，目前一審勝訴並待二審結果中，也是希望法院能先不強制拆除，而林姓後代子孫因為調不到機具，也已經說延期執行。

因公所昨日已有人員到活動中心搬走相關設備，還斷水斷電，引發居民憂心「是要棄他們於不顧」，公所及居民方過程中幾度爭吵，區公所期間也透露已有相關人員履勘過，更引發居民不滿，要求吳志忠要表態確定的立場，不能玩兩面手法。

吳志忠最後在「大墓公」前拿香承諾，公所不會再移走相關設備，也會積極幫民眾解決使用需求；若有相關人員履勘，也一定會通知居民，避免突如其來的強拆；在行政訴訟上一定會堅持到地，也希望能保留活動中心。