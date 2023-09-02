海葵颱風攪局 台東縣府取消明日忠烈祠秋祭典禮
明天是93軍人節，台東縣府原訂在忠烈祠舉辦秋祭典禮，因逢海葵颱風來襲，台東縣府今日宣布取消活動。縣府民政處表示，依據中央氣象局預測，從台東登陸機率高，明日秋祭儀式取消，改提前由代理處長高忠雲率同祭祀先賢先烈，儀式簡單隆重。
為紀念先賢以及因公殉職的烈士們，台東縣府民政處每年在忠烈祠及軍人公墓忠靈祠辦理春祭及秋祭，秋祭儀式預定明天上午登場。
縣府指出，中度颱風海葵來勢洶洶，中央氣象局上午11點30分已發布陸上颱風警報，目前從台東登陸的機率相當高，為保障參與祭典民眾安全，原訂在9月3日辦理的秋祭典禮取消。
民政處代處長高忠雲今日率同仁，提早準備清香供品前往忠烈祠祭祀先賢先烈。
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