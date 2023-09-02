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南京西路天坑填平 新設46公尺汙水管

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市工務局衛生下水道工程處搶修南京西路天坑，利用推進工法，已布設46公尺的新汙水管。圖／工務局提供
台北市工務局衛生下水道工程處搶修南京西路天坑，利用推進工法，已布設46公尺的新汙水管。圖／工務局提供

台北市工務局衛生下水道工程處搶修南京西路日前出現的天坑，利用推進工法，已布設完成新汙水管，共46公尺取代原先損壞管路，衛生下水道工程處長程培嘉表示，工程也強化汙水管與人孔銜接處的地基穩定，未來將定期檢視，目前已將周邊道路刨鋪完成。

程培嘉表示，原先南京西路下方的汙水管，直徑70公分、深度約7公尺，調查發現該路面下方地質屬於較為軟弱的砂質粉土，長期受淡水河潮汐及地下水位升降影響，土壤承載力不均勻，使汙水管接頭發生鬆脫、錯位，地下水進而將道路下方土砂，沿汙水管損壞處流失，造成道路坍塌。

他說，事發當下已緊急將該汙水管封填廢除，但須新設汙水管以維持該區域汙水排放功能，不過，7月24日施工碰上颱風及午後強降雨影響，已如期完成46公尺長的新汙水管。

同時，由於該地區的地質軟弱且地下水位高，施工團隊推進管線時，逐段確認管線位置、坡度及接頭密合性，確保施工品質符合規範要求，期間也即時觀測地下水位與路面狀況，確保施工安全，經過一個月來的觀察均無異常，通水安全無虞。

另外，為強化汙水管與人孔銜接處的地基穩定性，特別在接合處實施採低壓灌漿，建立穩固安全的保護，未來將定期檢視，確保汙水管使用狀況正常。

地下水 淡水河

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