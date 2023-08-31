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獨／北大特區銀行搬新家 網友惡搞留言狂出「不是說台積電三峽廠?」
新北市北大特區內的學成路近日掛起富邦銀行招牌，各網友則說「不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是台積電三峽廠嗎」留言笑翻民眾。富邦銀行則說，此分行為附近舊址遷移，未來新址透過專家新型態服務模式，深化理財客群經營。
北大特區年輕家庭居多，收入多數也在中位數以上水準。的富邦銀行從2015年進駐，學程及大雅路口，將於本月18日搬離至距離近400公尺的學成路313號。
近日學成路313號以掛起富邦銀行招牌，引發在地居民討論，各種惡搞留言也紛紛出爐包括各網友則說「不是說秀泰嗎、不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是說萬客隆嗎」，其他包括金錢豹、NASA分部、酒店、台積電三峽廠都被網友點名。
富邦銀行對此表示，三峽分行於2015年在現址開業備受在地鄉親肯定。近年三峽區域發展快速，帶動金融服務使用頻率顯著提升，客戶需求面向更趨於多元化，三峽分行因業務需求成長及來客數增加，舊址空間已不敷使用，為提供客戶更多服務遴選新址，於北大特區打造複合式的旗艦分行。
富邦表示，預計本月18日正式喬遷開業，遷址後除有全新舒適的營業場所及新穎的設施外，也提供更多元豐富金融及理財服務。新址與舊址相距僅400公尺，步行4分鐘可達，讓新舊客戶均能便捷輕鬆地享用服務。
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