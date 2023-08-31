快訊

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

兩岸解凍？疫後我官員悄悄登陸 陸方來台有隱形天花板

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／北大特區銀行搬新家 網友惡搞留言狂出「不是說台積電三峽廠?」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
富邦銀行對此表示，三峽分行於2015年在現址開業備受在地鄉親肯定。近年三峽區域發展快速，因業務需求成長及來客數增加，舊址空間已不敷使用，為提供客戶更多服務遴選新址，於北大特區打造複合式的旗艦分行。圖／iBeta愛北大臉書社團翻攝
富邦銀行對此表示，三峽分行於2015年在現址開業備受在地鄉親肯定。近年三峽區域發展快速，因業務需求成長及來客數增加，舊址空間已不敷使用，為提供客戶更多服務遴選新址，於北大特區打造複合式的旗艦分行。圖／iBeta愛北大臉書社團翻攝

新北市北大特區內的學成路近日掛起富邦銀行招牌，各網友則說「不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是台積電三峽廠嗎」留言笑翻民眾。富邦銀行則說，此分行為附近舊址遷移，未來新址透過專家新型態服務模式，深化理財客群經營。

北大特區年輕家庭居多，收入多數也在中位數以上水準。的富邦銀行從2015年進駐，學程及大雅路口，將於本月18日搬離至距離近400公尺的學成路313號。

近日學成路313號以掛起富邦銀行招牌，引發在地居民討論，各種惡搞留言也紛紛出爐包括各網友則說「不是說秀泰嗎、不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是說萬客隆嗎」，其他包括金錢豹、NASA分部、酒店、台積電三峽廠都被網友點名。

富邦銀行對此表示，三峽分行於2015年在現址開業備受在地鄉親肯定。近年三峽區域發展快速，帶動金融服務使用頻率顯著提升，客戶需求面向更趨於多元化，三峽分行因業務需求成長及來客數增加，舊址空間已不敷使用，為提供客戶更多服務遴選新址，於北大特區打造複合式的旗艦分行。

富邦表示，預計本月18日正式喬遷開業，遷址後除有全新舒適的營業場所及新穎的設施外，也提供更多元豐富金融及理財服務。新址與舊址相距僅400公尺，步行4分鐘可達，讓新舊客戶均能便捷輕鬆地享用服務。

延伸閱讀

高盛喊買台積目標價700 看好權王後市

Intel外包上看190億美元 高盛：台積電躍最大受惠者

注意！新北市鶯歌、三峽、樹林2萬住戶、9月2日將停水11小時

影／捷運三鶯線首列車 侯友宜：將市民安全載「抵家」

相關新聞

獨／北大特區銀行搬新家 網友惡搞留言狂出「不是說台積電三峽廠?」

新北市北大特區內的學成路近日掛起富邦銀行招牌，各網友則說「不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是台積...

北大暖心麵包店爆紅 在地里長展開各樣支持

新北市北大特區內麵包店，因老闆娘協助失禁客買衣物，暖心舉動使家人感動，消息曝光網友紛喊要用新台幣下架麵包，在地南園、龍恩...

疫情影響淡海輕軌運量 新北巿府：已回升到疫情前8成

淡海輕軌從2018年底通車，但近年因疫情影響運量，新北審計處發現，淡海輕軌2019年至2022年運量僅預估的6成，截至去...

新北四大超夯河濱免費戲水區 9月起假日限定

新北不少河濱玩水景點廣受好評，是超夯的避暑勝地，自6月18日開放就吸引眾多親子，新北市政府水利局表示，戲水區在9月僅每周...

北市教育局交通車決標僅4成 黃瀞瑩揭特教生開學日無車搭

中小學昨開學，北市遭爆交通車標案持續流標，導致無法自行上下學的身心障礙學童無車可搭。議員黃瀞瑩質疑，教育局「身心障礙無法...

登革熱升溫 新北動員百人視察校園

新北市本土登革熱今年累計5例，市府訂有「新北市農作防疫補償金發給原則」，菜園、農園若因防疫機關公告禁入，可向區公所申請農...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦