饒河夜市坑外國客？ 消保官稽查

新冠疫情趨緩後，各國逐漸開放邊境，台灣也湧入外國旅客，卻有網友爆料，北市饒河夜市水果攤商坑殺觀光客，聽到外語，價格翻倍。饒河夜市管理協會直呼「太惡質、無法接受」，遊客則說「讓台灣名聲蒙羞」，北市市場處昨會同消保官到夜市稽查，嚴格要求水果業者標市價格、用檢驗合格電子磅秤販售水果，並鼓勵民眾檢舉。

有網友在Dcard論壇發文指出，7月中旬與越南籍友人到台北市松山區逛饒河夜市，經過水果攤想購買榴槤，原本1袋賣100元，等到越南籍友人開口後，卻突然變成400元，被發現攤商亂喊價格坑殺外國觀光客，也有其他網友回覆，曾在夜市看過日韓旅客花上千元買水果。

饒河街夜市管理委員會長郭洪金鳳表示，她也無法接受哄抬價格的攤商，這種行為本身就不對、實在太惡質，目前夜市的水果攤約四、五攤，也難確定究竟是哪攤，民眾在網路上投訴難有證據，也不能排除同業相害，如果真的有這種情形，確實需要譴責。

郭洪金鳳呼籲，攤商在價格方面要公開透明，讓客人知道，當然也沒辦法要求水果要賣多少錢，但會要求他們的價格必須要在行情內。

北市主任消保官楊麗萍昨晚會同市場處赴饒河夜市稽查水果攤，沿路共查察3家現切水果攤，有1家因為部分品項沒標示價格，被消保官要求立刻改善，攤販隨後便拿出標價牌寫上價格與公克等標示。

現場遊客說，過去士林夜市就發生現切水果攤商坑殺遊客的事件，讓台灣名聲蒙羞，花了很多時間才去汙名、洗刷標籤，現在士林夜市才又恢復生機，如今饒河夜市在疫情後人潮恢復、外國旅客來台，又發生坑殺遊客事件，真的很令人不齒，希望政府可以加強力道打擊不肖業者，別讓辛苦經營好名聲毀於一旦。

楊麗萍表示，稽查重點為攤商標價是否明確、有無虛偽、誤導、隱匿情事，如現切水果標價、單位、計價方式是否明顯充分標示，若標價不清會現場勸導改善。若民眾發現有標價不實情事，且有明確事證，會命攤商限期改善，若期限內未改善可處2萬至10萬元罰鍰。

市場處說，市場處有記點機制，攤商違規2次會記1點，1年內累積3點就會強制除名撤攤，離開夜市。違規攤商1年內無法擺攤，會要求自治會把該攤商資料從名單內移除。