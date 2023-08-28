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暑假尾聲「開心運」 淡水親子籃球公益賽很有趣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩舉辦親子籃球默契大考驗，公益籃球比賽，讓爸媽們也能夠陪著孩子一起打籃球。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩舉辦親子籃球默契大考驗，公益籃球比賽，讓爸媽們也能夠陪著孩子一起打籃球。 圖／紅樹林有線電視提供

暑假來到尾聲，為了讓爸爸媽媽們能夠有個活動陪伴孩子一起運動，新北市議員鄭宇恩舉辦親子籃球默契大考驗，公益籃球比賽，到台北海洋科技大學淡水校區舉辦，這次的籃球比賽非常不一樣，特別針對親子設計許多小小關卡，讓爸媽們也能夠陪著孩子一起打籃球。

新北市議員鄭宇恩表示，這次的活動開放國小一到六年級報名參加，與過去一般的籃球比賽非常不一樣的是，針對小朋友用籃球運動訓練他們的協調與肌耐力，並且讓家長也一同參與非常有趣。

鄭宇恩指出，這一次第一屆滬尾盃，籃球親子比賽，是新北市淡水區體育會籃球委員會主辦的 主委盃籃球聯賽，正在熱鬧開打的同時，市議員鄭宇恩也特別加碼，舉辦親子籃球默契大考驗，讓爸爸媽媽也可以帶著小朋友來輕鬆打籃球，運球、投籃學習籃球技巧的同時，也挑戰親子默契，創造屬於親子的美好回憶。

親子 淡水

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