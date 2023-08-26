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安坑輕軌流量降 議員、捷運局爆攻防

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
安坑輕軌。記者王慧瑛／攝影
安坑輕軌。記者王慧瑛／攝影

新北市捷運局昨在議會第四委員會中做三環六線專案報告，市議員陳乃瑜指出，安坑輕軌5、6月運量不但逐月下降，日運量不到5千人次，跟預估流量相差甚遠，質疑市府團隊放空嗎？捷運局表示，運量需要逐步培養，2041年要達成日運量6.9萬人次目標。

安坑輕軌今年3月正式營運，陳乃瑜提出統計資料，5、6月平均每日4962及4828人次，逐月下降的流量與預估流量相差甚遠，甚至不到一成。陳乃瑜質疑，淡海輕軌及安坑輕軌的實際流量和預估流量誤差甚多，捷運局要如何落實深坑輕軌的運量評估？

陳乃瑜批評，自從新北市長侯友宜參選總統後，整個市府團隊完全放空，甚至對於議員質詢議題、索資完全無視，態度跋扈。捷運局回應，希望議員不要為了選舉聲量，亂扣帽子、胡亂批評。

捷運局表示，安坑輕軌的目標是2041達成日運量6.9萬人次；而深坑輕軌的可行性研究是經交通部審查同意並報行政院核定中，希望議員能支持地方重要建設。

針對運量問題，捷運局說，捷運運量需要逐步培養，高雄輕軌目標年設為2031年要達到日運量12萬人次，第一階段通車時日運量為1萬人次，運量不到一成，也仍在培養中，更何況安坑輕軌才剛通車不久。

另外，陳乃瑜也說，捷運環南線多次流標，導致工程進度延宕，要求捷運局說明該如何改善相關規畫，陳乃瑜認為，捷運局應該思考提高預算，增加廠商投標誘因。

捷運局表示，南環段CF670區段標，預算已增加54.85億元、增幅48.74%，仍4次流標，面對國內公共工程面臨缺工缺料等困境，也會努力找出解決方法。

安坑輕軌 捷運

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