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金山親職講座DIY很有趣 多元媒材玩十二卷小盆栽

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所舉辦了親職教育講座，教大小朋友應用多元媒材製作十二卷小盆栽，超逼真的呈現，彷彿做出一盆真實的綠色植物，栩栩如生相當趣味。圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所舉辦了親職教育講座，教大小朋友應用多元媒材製作十二卷小盆栽，超逼真的呈現，彷彿做出一盆真實的綠色植物，栩栩如生相當趣味。圖／紅樹林有線電視提供

暑假接近尾聲，金山區公所舉辦了親職教育講座，讓大小朋友一起面對即將到來的開學日提前收心操，第二場次的講座，由剪刀石頭布手創工坊徐怡心老師來教大小朋友應用多元媒材製作十二卷小盆栽，超逼真的呈現，彷彿做出一盆真實的綠色植物，栩栩如生相當趣味。

剪刀石頭布手創工坊徐怡心老師說，植物十二卷是可愛的多肉植物，手作過程應用黏土加上彩繪的方式呈現，讓小朋友先去觀察植物的樣貌而後自己動手捏塑，做出錐狀胖胖的底部與細細的頂端，一根一根完成像極了多肉十二卷，也因為黏土的操作需要一點技巧，透過大手、小手協力完成，為親子感情升溫。

金山區長劉昌松表示，透過暑假尾聲的親職講座，公所除了要為孩子開學前收收心，更希望能夠讓親子帶回滿滿的回憶與成就感，次外，經由DIY活動的互動，能夠激發孩子的創造力，父母也可以藉此觀察孩子的學習特質，為孩子未來的教育方針適性規劃大加分。

金山 親子 開學日 DIY 盆栽 多肉植物

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