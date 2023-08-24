平溪花農王碧嬌十年磨一劍 艷紅鹿子百合復育有成

豔紅鹿子百合是台灣的特有植物，對生長環境挑剔，現在正是開花季節，而對於艷紅鹿子百合種植和研究已經十年的平溪花農王碧嬌，當初被艷紅鹿子百合的特殊香氣還有花形所吸引，因此一頭栽進復育艷紅鹿子百合的世界，十年下來她也成功掌握栽種技術，讓峭壁上的精靈繼續在平溪起舞。

艷紅鹿子百合開花時，花瓣會反捲，就像是一顆球，通常在峭壁上易見，隨著微風翩翩起舞，因此又有峭壁上的精靈的稱呼，十年前因為環境因素加上人為大量摘採，導致艷紅鹿子百合一度瀕臨絕種，但在平溪地區十來戶志同道合的花農十年下來的細心栽種復育，漸漸有了成果。

花農王碧嬌在這十年的復育過程中，也是屢屢遇到很多考驗，但從多次失敗中汲取經驗，並請教專家學者，還有地方耆老的記憶與經驗，這幾年已經成功研究和復育出許多艷紅鹿子百合，也終於可以展現在大眾面前。

平溪紫東社區發展協會將於本周六，日舉辦艷紅鹿子百合花展，理事長李明宏說，艷紅鹿子百合曾是當時的鄉花，這幾年社區及區公所的協助下，積極復育種植艷紅鹿子百合，也希望藉由花卉帶動地方產業發展，邀請各界前來賞花。