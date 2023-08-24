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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

基隆河瑞芳步道護岸工程再延伸 守護地方河岸安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
連接瑞芳區龍川里到龍安里的基隆河右岸步道，工程進行中，地方希望工程完工後，可以帶給地方居民和民眾一個更安全的步道。圖／觀天下有線電視提供
連接瑞芳區龍川里到龍安里的基隆河右岸步道，工程進行中，地方希望工程完工後，可以帶給地方居民和民眾一個更安全的步道。圖／觀天下有線電視提供

連接瑞芳區龍川里到龍安里的基隆河右岸步道，因長期有土石滑落和河岸掏空的情形發生，故護岸邊坡改善工程這幾年一直在進行中，地方希望工程完工後，可以帶給地方居民和民眾一個更安全的步道。

龍安里里長柯瑞和說，感謝十河局為地方施作對於地方上來說很重大的建設，加上市議員林裔綺協助爭取護岸工程延伸，讓龍川到龍安里的路段，河岸都能有很好的鞏固，讓住在附近的居民不必擔心淹水問題，民眾來步道散步健走也更有保障。

龍川里里長賴鴻春說，龍川里到龍安里的基隆河右岸，感謝市議員林裔綺的爭取，從無到有步道，到現在更進一步將護岸改善，逐年的改善也讓步道環境越來越好，堤防也加高不少，未來可讓來這裡散步休憩的民眾，有更舒適安全的步道環境。

護岸 瑞芳 基隆 健走 掏空

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