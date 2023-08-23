影／天坑陰影大！萬華區建案沒下雨卻積水圍籬破爛...安全埋隱憂 里長怒

台北市近半年道路出現數個天坑，最近在萬華昆明街320巷也發現坑洞。北市議員應曉薇今偕數名里長前往會勘，發現明明沒下雨卻積水、圍籬破爛有安全疑慮，要求建管處督促建商即刻做好排水設施，避免行人受傷。

北市萬華區昆明街320巷日前出現天坑事件，應曉薇今赴現場瞭解狀況，初步認定是建商未在開闢計畫道路打通時，同時做好排水設施，也未做好側溝排水系統施作，導致雨水無法宣洩掏空路基。

出席的福音里蔡岳樺里長、全德里趙素美、華中里黃世豪及忠德里施育婷都目睹，現場在沒下雨的情況仍積水，積水深度達1.5公分，里長們相當憤怒，尤其圍籬破爛還差點割傷里民，更讓人覺得不可思議。

應曉薇要求，建管處應要求施作廠商即刻做好排水系統的設施，以維護安全，並且通盤檢討所有的都跟案有無類似之情況。