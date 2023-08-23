北市動物園照養34歲黑熊 邀祖父母節陪高齡動物過

祖父母節將至，台北市立動物園今天公布園內4條安全友善步道地圖，邀請民眾帶著家人來園內健走，並認識已經34歲的黑熊「小熊」等高齡動物，還能集章換獎勵。

每年8月第4個星期日為「祖父母節」，今年落在27日。台北市立動物園為此攜手文山區健康服務中心，推出4條全程無階梯且坡度平緩的安全友善步道，長度從230公尺到880公尺不等。

動物園透過新聞稿表示，這4條步道沿途都有多種動植物可細細觀賞，民眾可以在大門旁遊客服務中心領取學習單，邊散步邊了解保育員照養黑熊、台灣獼猴、紅毛猩猩等中高齡動物的方式，並在完成學習單後換獎勵。

動物園以黑熊為例，野生黑熊平均壽命約25歲，園內照養個體則可以到達30歲左右，但住在台灣動物區「小熊」今年已經34歲了，和牠相伴的「小敏」一樣年長，容易出現牙口不好、行動緩慢、喜歡打瞌睡、視力不佳及重聽等狀況。

為了讓熊爺爺與熊奶奶頤養天年，動物園數年前已完成欄舍改造，包含打掉多餘隔間、開設天井導入陽光、增加窗戶通風等，提供更舒適的生活環境，也方便保育員提供醫療照顧。

除此之外，動物園指出，文山健康中心在26日及27日祖父母節活動期間將到園駐站，提供血壓量測、心律檢測及衛教服務。