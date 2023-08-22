快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

北市後巷美化再添成果 北安路彩蝶牆與生態共舞

中央社／ 台北22日電

北市衛工處後巷美化成果再添一處，為中山區北安路821巷4弄，化身「蝶園巷」，彩蝶躍然牆面，並與附近地景「劍南蝶園」生態步道融合。

北市工務局衛生下水道工程處，今舉行污水下水道建設暨後巷特色美化成果揭幕儀式，台北市長蔣萬安出席。

衛工處長程培嘉表示，中山區北安路821巷4弄附近地區，民國106年完成污水用戶接管，因該後巷鋪面老舊破損，且巷寬達3公尺，長度達125公尺，沒有違建或大型冷卻水塔等障礙物，加上里長里民全力支持，結合當地著名景點「劍南蝶園」，以蝴蝶為元素，共繪製7種花卉區及近20種蝴蝶品種。

蔣萬安致詞表示，污水下水道成果不易被看見，但可改善環境衛生、減少臭味及蚊蟲孳生問題外，也不用每年花錢抽水肥。

蔣萬安說，北市歷經半世紀的努力，才換得今日接管率全國第一的成績，希望還沒有污水接管的市民務必支持污水下水道建設、配合用戶接管工程，改善生活環境。

衛工處補充，北市發展污水下水道系統超過半世紀，目前用戶接管普及率為81.54%，高居全國之冠，衛工處以每年接管1萬戶為目標努力。

衛工處說，為提升市民接管意願，辦理後巷美化工程，只要市民住處後巷因接管，有污水管線通過，巷寬1.5公尺以下一般美化；巷寬1.5公尺以上、未達3公尺可加強美化，寬度大於3公尺且總長度大於35公尺，或單一後巷總面積達100平方公尺以上，就可以專案申請特色美化，免費由衛工處施作後巷美化工程。

污水 蔣萬安

延伸閱讀

北市府美化後巷 蔣萬安與彩繪蝴蝶俏皮互動

好浪漫！蔣萬安曝摩羯座情人節怎麼過..三寶意外成亮點

北市5月起現5處路面塌陷 蔣萬安下令總體檢

蔣萬安化身保育員「拋偶包扮狐獴」允諾給保育員最好待遇

相關新聞

4.2億台65浮洲北上、南下匝道將通車 在地居民：爽啦！

造價4.2億、耗時842天建造的台65線浮洲北上、南下匝道，即將在本月29日通車啟用，當地2萬居民可縮減約10分鐘上下匝...

中元節普度品驗出農藥殘餘！ 新北驗出7項化學物超標恐傷腸胃

民間傳統節日中元節即將到來，為維護消費者飲食衛生安全，新北市政府衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗中元...

好浪漫！蔣萬安曝摩羯座情人節怎麼過..三寶意外成亮點

今天是七夕情人節，台北市長蔣萬安今天一早就在臉書貼文說，「今天是情人節，我想摩羯座的務實浪漫，就是分擔太太的辛勞挑戰一打...

影／花博店家逢大雨必淹苦不堪言 議員批市府外包商踢皮球

近期午後對流旺盛，市區常發生暴雨，北市議員柳采葳最近也接獲投訴，指位於中山區花博公園內餐廳美食街，每遇豪大雨必淹、不僅倉...

北市府美化後巷 蔣萬安與彩繪蝴蝶俏皮互動

為鼓勵汙水用戶接管，北市府結合地景辦理後巷美化，衛工處表示，這次改造中山區北安路821巷4弄，與「劍南蝶園」生態步道融合...

新北青年氣候論壇 邀新世代成環保行動者

氣候變遷與極端氣候，民眾愈來愈有感，新北市環保局將在9月23日於新光人壽新板金融大樓17樓舉辦第三屆「新北青年氣候論壇─...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦