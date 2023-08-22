北市後巷美化再添成果 北安路彩蝶牆與生態共舞

北市衛工處後巷美化成果再添一處，為中山區北安路821巷4弄，化身「蝶園巷」，彩蝶躍然牆面，並與附近地景「劍南蝶園」生態步道融合。

北市工務局衛生下水道工程處，今舉行污水下水道建設暨後巷特色美化成果揭幕儀式，台北市長蔣萬安出席。

衛工處長程培嘉表示，中山區北安路821巷4弄附近地區，民國106年完成污水用戶接管，因該後巷鋪面老舊破損，且巷寬達3公尺，長度達125公尺，沒有違建或大型冷卻水塔等障礙物，加上里長里民全力支持，結合當地著名景點「劍南蝶園」，以蝴蝶為元素，共繪製7種花卉區及近20種蝴蝶品種。

蔣萬安致詞表示，污水下水道成果不易被看見，但可改善環境衛生、減少臭味及蚊蟲孳生問題外，也不用每年花錢抽水肥。

蔣萬安說，北市歷經半世紀的努力，才換得今日接管率全國第一的成績，希望還沒有污水接管的市民務必支持污水下水道建設、配合用戶接管工程，改善生活環境。

衛工處補充，北市發展污水下水道系統超過半世紀，目前用戶接管普及率為81.54%，高居全國之冠，衛工處以每年接管1萬戶為目標努力。

衛工處說，為提升市民接管意願，辦理後巷美化工程，只要市民住處後巷因接管，有污水管線通過，巷寬1.5公尺以下一般美化；巷寬1.5公尺以上、未達3公尺可加強美化，寬度大於3公尺且總長度大於35公尺，或單一後巷總面積達100平方公尺以上，就可以專案申請特色美化，免費由衛工處施作後巷美化工程。