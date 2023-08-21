北捷修樹變「剃光頭」無法遮蔭 行人不滿投訴「是瘋了嗎？」

豔陽高照，路樹可替行人遮陽，暫時躲避炙熱高溫；有民眾投訴，北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，都只剩樹幹「是瘋了嗎？」。議員指出，樹木光禿程度恐違「台北市樹木修剪規範」；北捷則坦言有過度修剪，未來會加強教育訓練，確保修剪作業符合規範。

民眾陳先生投訴，夏天極端高溫，原本走在芝山站周遭可以靠樹蔭擋太陽，避免被直曬，結果這幾天看見有相關單位在修剪樹木，結果愈修樹葉愈少，最竟全部變成「剃光頭」，潮濕悶熱的天氣讓走在路上的人相當痛苦，如今連樹蔭都沒了，只剩下樹幹在路上，修成這樣是瘋了嗎？

士林區德行里長張僡美透露，北捷1個多月前才因為落葉而修剪樹木，因為有民眾反映葉片加上雨水變得濕滑容易跌倒。這2天又再度修剪樹木，經瞭解，北捷說是颱風預防性修剪樹木，因擔心又有樹木倒塌，但也不應該修那麼短，幾乎要沒樹葉，夏天無法提供遮蔭功能，這次有點離譜。

北市議員林延鳳指出，依照「台北市樹木修剪規範」，樹木每一季修剪不應超過全葉量的25%，而芝山站的路樹樹葉不到25%，彷彿禿頭，顯然違規。即使枯葉期避免落葉量大而影響通行安全，但北捷也不應為了「省錢省工」而罔顧樹木健康、城市美觀和遮蔭功能。

林延鳳說，像這種把捷運站旁樹木當成自家小孩「剪三分頭」以減少修剪次數的做法，實在本末倒置且違反規範，市府應當介入了解並予以檢討。防範落葉問題，一開始對樹木種植的種類就需慎選，否則因落葉頻繁造成社區民眾困擾、主管機關疲於奔命，將令綠化原始美意盡失。

對此，台北捷運回應，芝山站周邊菩提樹因落葉眾多、葉面較大且生長快速，車站除已加派人力定期清掃，只是常有民眾反映，落葉吹落民宅且逢雨行經時易造成路面打滑，基於旅客安全及颱風季防颱準備，造成該次作業執行人員有過度修剪情形。