最美101被追上…內湖這處被封百萬夜景 哥吉拉也加入戰局

台北市觀光傳播局最近舉辦「台北私房景點總點名」票選，由網友推薦私房景點並進行網路票選，哪裡是台北市夜景最夢幻景點？截至今天上午，大稻埕夏日煙火節450票票數最高，碧山巖百萬夜景緊追在後目前有431票，均領先台北一零一夜景的277票；另外，最近話題超夯的信義哥吉拉也加入投票戰局，目前也有176票網友推薦。

為了吸引更多人到台北市旅遊，北市觀光傳播局日前推出私房景點募集，已徵件逾180件網友心目中的台北市私房景點，包含「藝術人文」主題有66件、「綠色樂活」主題63件、「親子共遊」主題30件、「夜間景點」主題22件。

民眾徵件的私房景點，除了過去熱門推薦必遊景點，藝術人文類除台北故宮、大稻埕、台北一零一等，還有網友推薦台灣文學基地、台北絕美書店「重本書店」、新芳春茶行等。截至今天上午，藝術人文類景點網路票選以故宮的翠玉白菜238票，領先大稻埕的166票。

綠色樂活類，網友推薦有大湖公園、四獸山步道、台北典藏植物園、心中山線形公園、松山機場飛機觀景台、貓空，截至上午，目前以陽明山公園附近的「小隱潭瀑布」拿到454票最高，領先第二高的關渡自然公園268票。至於親子共遊目前以動物園拿到396票最高。

至於競爭最激烈的當屬台北市私房夜景，台北哪裡夜景最美？網友推薦的私房夜景包括微風平台夕陽夜景、碧山巖、芝山洲美、台北一零一、北眼平台、劍潭山、內湖樂活公園，還有網友推薦目前網路討論度相當高的信義哥吉拉，目前票數也有176票，緊追大稻埕夏日煙火節的450票、碧山巖百萬夜景的431票，及台北一零一夜景的277票。