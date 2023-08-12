新北市府260人員管268處停車場 議員籲成立停管處

廣設停車場是各縣市施政重點，不過新北市交通局被爆料，停車營運科及停車管理科現職共100人，加6處停管場現職人員160人，總計僅260人，卻要管理268處停車場。停車管科長蔡柏坤表示，現有編制人力著重督導管理與查核工作，且新北採全數委外經營，如成立二級機關並非只增加人員，更重要的是也要能提升效率。

新北市議員黃淑君表示，新北市現擁有403萬人口數，幅員遼闊，依據去年相關數據，新北境內公共路外停車場數268處，持續增加中，但交通局停車營運科及停車管理科現職共100人，加6處停管場現職人員160人，共260人；對比北市停車管理處，管理300處公共路外停車場，預算員額有828人，更不用說新北市停管科業務還包含各大地下停車場興建評估及執行，編制人力不足，服務品質將大打折扣。

黃淑君說，交通局業務繁重，現職公務員流動率高，無法穩定服務品質，現有多項管理業務雖大多委外營運，但仍需市府派員監督品質，若不積極檢討成立「停車管理處」，恐影響到地方建設。

對此，蔡柏坤表示，停管科現有編制人力著重在督導管理與查核工作，也透過停車管理資訊系統優化升級，以提升行政效率，停車場興建工程都委託專案管理廠商，協助先期規畫審查、設計諮詢及監造丶工程發包作業。

交通局表示，目前六都僅台北市、台中市設停車管理機關，台南市2021年裁撤停管處，權管業務範疇各有不同，且機關首長編制各職等權責有所差異，其中北市停車管理工程處雖編制預算員額828人，但其轄管300場停車場中，近半數屬政府自營，需編制大量停車場管理人員及機電保養維修工作等專責人力。

交通局表示，新北採全數委外經營，且如成立二級機關並不是只增加人員，也要能提升效率，未來將持續檢討業務發展所需及提升服務品質，適時調整政策方針。