水湳洞首開超商 在地人估吐司最好賣 居民酸：你們外地人不懂啦！

北海岸知名景點水湳洞，即將有首間超商萊爾富在此開幕，讓在地居民相當開心，居民估計未來此店最好賣的商品將會是吐司，居民表示，多年前瑞濱開了超商後，最好賣的東西就是吐司，因為北海岸24小時都有釣客來磯釣，釣客都會來買吐司當誘餌，居民酸說，「你們外地人不懂啦！」

萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，由於鄰近當地的便利商店只有開車十幾分鐘外的萊爾富瑞芳瑞濱店或是全家金瓜石店，在地居民相當開心未來領包裹不用再開十幾分鐘路程。

居民估計，由於此處前後沒有便利商店，未來此店最好賣的東西將如同瑞濱便利商店一樣，會有許多釣客前來買吐司當磯釣誘餌。