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水湳洞首開超商 在地人估吐司最好賣 居民酸：你們外地人不懂啦！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，也是水湳洞有史以來第一間便利商店。圖／萊爾富提供
萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，也是水湳洞有史以來第一間便利商店。圖／萊爾富提供

北海岸知名景點水湳洞，即將有首間超商萊爾富在此開幕，讓在地居民相當開心，居民估計未來此店最好賣的商品將會是吐司，居民表示，多年前瑞濱開了超商後，最好賣的東西就是吐司，因為北海岸24小時都有釣客來磯釣，釣客都會來買吐司當誘餌，居民酸說，「你們外地人不懂啦！」

萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，由於鄰近當地的便利商店只有開車十幾分鐘外的萊爾富瑞芳瑞濱店或是全家金瓜石店，在地居民相當開心未來領包裹不用再開十幾分鐘路程。

居民估計，由於此處前後沒有便利商店，未來此店最好賣的東西將如同瑞濱便利商店一樣，會有許多釣客前來買吐司當磯釣誘餌。

萊爾富對此表示，瑞芳水湳洞店以山城之美與便利商店連結，此處不僅是濱海地區往返知名景點必經道路，門市規劃舒適休憩區咖啡座，附設方便停車空間，讓來客出遊時體驗大自然的舒適，也能在超商便利採買、休憩，同時為附近居民帶來各式便捷的服務，如包裹寄取、繳費代收，提供現煮咖啡、鮮食等多元服務，便利之餘更能帶動周圍商圈的活躍氛圍。

萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，也是水湳洞有史以來第一間便利商店。圖／萊爾富提供
萊爾富瑞芳水湳洞店將於周一14日開幕，也是水湳洞有史以來第一間便利商店。圖／萊爾富提供

便利商店 瑞芳 超商

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