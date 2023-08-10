新北庇護工場 近4成連3年虧損

新北市府與民間合作推動庇護工場，鼓勵身心障礙者學一技之長，也能融入社會。新北市審計處點出，新北28間庇護工場近4成工場連3年虧損，有3家已結束營業。新北市勞工局說明，疫情解封後景氣漸復甦，將請專業顧問團加強輔導營運，調整經營策略。專家指出，優化產品、加強行銷是重點，若只看銷售數字，不符庇護工場成立目的。

新北市去年總計補助28家庇護工場，提供528個身心障礙者庇護性就業職缺，去年有近4成工場連續3年虧損，其中馬偕紀念醫院附設沐陽工作坊、新店愛盲庇護工場新店、糕菲膳工坊已結束營業。

勞工局表示，庇護工場營業額連續3年有成長，2020年約3.3億元、2021有3.4億元，去年有3.8億元，扣除人事費、耗材、原物料等營運支出，導致部分工場營運狀況不佳，將請專業顧問團加強輔導營運情形較差工場，並思考經營策略、增加營運效能。

慈惠庇護工場主要做紙材印刷，場長洪家明認為，把人放對地方每個人都是可用之才，身障者在業界較弱勢，學習一技之長後，也有機會回一般職場；喜憨兒社會福利基金會協理廖雅惠說，景氣與疫情前相比仍有差距，各大公司採購預算縮減，經營挑戰大，仍會堅持品質顧好品牌。

勞工局長陳瑞嘉說，庇護工場不僅提供身障者就業機會，也能減輕家庭照顧負擔與社會問題，與一般追求盈利為目標企業不同。

新創總會財務診斷外聘顧問林志名建議，可從產品優化、包裝改良下手，提升競爭力，庇護工場與一般企業定位、目標不同，庇護工場價值不能只看營運數字。