快訊

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

墾丁現多道閃電！後壁湖女遊客遭雷擊倒地 家屬機警CPR、送醫搶救

做好最壞的打算…郭台銘動向受矚目 綠營高層嘆：若投入參選發展不容樂觀

淡水捷運站人潮方便性 巧克力名店首創甜點便當

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市捷運淡水站巧克力名店進駐設點，首創推出甜點便當，讓喜愛甜點的消費者，隨手帶著就能夠享受美味的各式系列甜點。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市捷運淡水站巧克力名店進駐設點，首創推出甜點便當，讓喜愛甜點的消費者，隨手帶著就能夠享受美味的各式系列甜點。 圖／紅樹林有線電視提供

網路人氣美食甜點，生巧克力一直是許多大小朋友票選排行前面的甜點之一，而曾經獲得世貿美食展觀眾票選人氣網路美食獎，年度百大伴手禮樂均廚坊，在新北市捷運淡水站進駐設點，首創推出甜點便當，讓喜愛甜點的消費者，隨手帶著就能夠享受美味的各式系列甜點。

店員表示，雖然店內是以生巧克力為主打甜點系列，但這甜點便當一推出，一天就賣出了好幾十份，相當受到歡迎，而這甜點便當系列組合有分大小，裡面有布朗尼、塔類系列、還有香橙口味的磅蛋糕，燒果子等等相當多樣。

店長王常祐說，這些甜點便當不少人都會買來在正餐前墊個胃，或是來當下午茶點心也是相當不錯，另外主打的生巧克力有最特別的83%的生巧克力以及有點微苦味的100%生巧克力，另外還有加入各種風味的水果酒口味生巧克力，這些都是非常熱門而且深受大眾喜愛的口味，期盼用不同的甜點組合，吸引大眾，讓通勤族也能夠享受各種甜點的小確幸。

甜點 巧克力

延伸閱讀

絕美玫瑰花冰淇淋！ 台中市吃得到「布達佩斯冰淇淋」每日限量 新鮮水果+純鮮奶手工製作

無法一口掌握！台中「阿賢姐越南麵包」料多味美，還有意想不到的口味～

全家9元霜淇淋！全家便利商店「取件送霜淇淋9元優惠券」，限時10天別錯過

驚！全家莓果霜淇淋「沾到洗不掉」　業者：皆符合規範

相關新聞

新北庇護工場近4成連3年虧損 專家：不該只看表面數字

新北市府與民間合作推動「庇護工場」，提供身心障礙者工作，學習專長回歸一般社會。新北市審計處點出，新北28間庇護工場近4成...

民進黨質疑柯文哲任內刪電子輓聯預算 林珍羽反批亂兜不合邏輯

民進黨北市議員林延鳳今批前市長柯文哲「省錢省瘋了」，任內最後一年，竟刪殯葬處二殯二期工程的電子輓聯系統預算，搞得蔣市府必...

網紅天母違建傳找議員「護航」 潘懷宗被點名發聲：當時要求依法拆

「鏡週刊」今天報導，網紅蓓蓓位於北市天母住家違建被要求拆除，找民眾黨議員黃瀞瑩致電建管處關切，違建至今未拆，黃瀞瑩今發聲...

安坑輕軌「參與式預算」3說明會辦完 居民提3大方向

安坑輕軌今年2月通車，正處運量培養期，更辦「好鄰好里」參與式預算說明會，讓居民一同參與周邊規畫，在軌道建設算少見作法，日...

日新國小學童藝術牆不拆了 與北捷達成共識「附屬設施要優化」

北捷近期為進行捷運中山站與台北車站間的線形公園改善作業，打算將公園內日新國小學童集體創作的公共藝術作品「兒童的繽紛世界」...

蛋黃中心忠孝SOGO旁公辦都更動工 蔣萬安：TOD指標

台北市長蔣萬安積極推動公辦都更，目前北市住都中心擔任公辦都更實施者共22案，已10案招商成功、3案完工、興建中4案，估引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦