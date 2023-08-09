淡水捷運站人潮方便性 巧克力名店首創甜點便當
網路人氣美食甜點，生巧克力一直是許多大小朋友票選排行前面的甜點之一，而曾經獲得世貿美食展觀眾票選人氣網路美食獎，年度百大伴手禮樂均廚坊，在新北市捷運淡水站進駐設點，首創推出甜點便當，讓喜愛甜點的消費者，隨手帶著就能夠享受美味的各式系列甜點。
店員表示，雖然店內是以生巧克力為主打甜點系列，但這甜點便當一推出，一天就賣出了好幾十份，相當受到歡迎，而這甜點便當系列組合有分大小，裡面有布朗尼、塔類系列、還有香橙口味的磅蛋糕，燒果子等等相當多樣。
店長王常祐說，這些甜點便當不少人都會買來在正餐前墊個胃，或是來當下午茶點心也是相當不錯，另外主打的生巧克力有最特別的83%的生巧克力以及有點微苦味的100%生巧克力，另外還有加入各種風味的水果酒口味生巧克力，這些都是非常熱門而且深受大眾喜愛的口味，期盼用不同的甜點組合，吸引大眾，讓通勤族也能夠享受各種甜點的小確幸。
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