台北市今起發放重陽敬老金1500元 逾55萬名長者受惠

台北市今年恢復發放重陽敬老金1500元，發放對象為在重陽節當日以前滿3個月以上、年滿65歲至98歲（原住民55歲至88歲）長者，8月8日起可使用敬老卡靠卡領取，後續也有現金匯款、公所指定地點及時間領取，99歲以上（原住民為89歲以上）人瑞是1萬元與禮品1份，由各區公所里幹事到府致送；全台北市預計有逾55萬名長者獲益。

北市社會局公告，敬老禮金發給對象為設籍台北市至重陽節（10月23日)當日，且已達3個月以上，同時年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲），即1958年12月31日前（原住民1968年12月31日）前出生之長者，將致送1500元；99歲（原住民為89歲）以上，即1924年12月31日（原住民1934年12月31日）前出生之長者致送1萬元及禮品1份。

北市重陽敬老禮金致送方式，列冊低收、中低及中低老津長者，將於8月7日直接入帳至本人帳戶；一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡，可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取重陽禮金。

社會局指出，今年首次推出線上申請重陽禮金匯款系統，長者可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，只要在7月26日至8月31日前至社會局網站填寫申請，10月3日將匯款入帳，避免長者奔波勞苦。

若希望領取現金，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發。而99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。長者領取重陽禮金後，如有意願作為公益捐款時，社會局提供民間捐款專戶供長者選擇，並指定該款項專款專用。