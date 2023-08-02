颱風天別亂跑！北市YouBike、共享機車3日起暫停營運

卡努颱風橫掃北台灣，風雨加劇，北北基今晚宣布明日停班停課，YouBike、共享機車自3日0時起暫停營業，恢復時間將另行公告；公車業者將視實際天候及道路等狀況減發班車、藍色水路暫停營運；另外，因應水門關閉停車需求，今起21時開放台北市8公尺以上道路紅黃線停車、路邊停車暫停收費。

為維護民眾騎乘安全，北市交通局表示，YouBike微笑單車將於8月3日0時起全面停止營運，服務中心也將停止服務。共享機車將於8月3日0時起全面停止營運，以上二者恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

因應疏散門及越堤道路關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，交通局開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，路邊停車暫停收費。停車應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

民眾要注意，路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

公車則視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少3分之1行駛、平均風力強度達8級以上時，發車班次2分之1行駛、平均風力強度達9級以上時，發車班次3分之2行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。