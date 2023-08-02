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萬里沙灘離岸流頻奪命 新北市議員召開會議要改善

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里萬美沙灘常有離岸流，溺水事故頻傳，市議員張錦豪發起會議，希望能夠加強預防，避免悲劇事故再度發生。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里萬美沙灘常有離岸流，溺水事故頻傳，市議員張錦豪發起會議，希望能夠加強預防，避免悲劇事故再度發生。 圖／紅樹林有線電視提供

杜蘇芮颱風剛走、卡努颱風接力在後，上個週末假期在萬里萬美沙灘就發生溺水救護案件，一對父子被離岸流帶出海，父親則是不慎溺斃，由於萬美海水浴場有一處海岸線是常有離岸流，溺水事故頻傳，為了改善問題，市議員張錦豪發起會議，希望能夠加強預防，避免悲劇事故再度發生。

萬里里長王傑倫說，在萬里的萬美海水浴場，離岸流帶走觀光、親水的遊客事件頻傳，希望能夠透過預防來避免類似的憾事再度發生，這次很感謝市議員張錦豪的重視，讓萬美海水浴場不論是衛生還是安全都得到改善的空間，讓以後來到萬里親水的遊客可以更安心。

會議上邀請立委賴品妤服務處、北觀處、消防局、觀旅局及公所共同與會，商討有什麼辦法能夠讓親水民眾知道危險海域以及離岸流大概位置與該如何因應等方法，希望能夠加強預防，讓憾事減低，而會議上也有提出這個海域沒有常駐的救生員，有的只有民間支援的救生協會，因此也希望能夠增設救生員與充足救生配備，讓意外發生時，就近就能夠有人與配備能夠投入救援工作。

市議員張錦豪說，在會議中要求北觀處協助將這片沙灘成立為風景區，以便後續的清潔維護與駐點救生等相關配套功能投入，但在成立為風景區之前，國產署與北觀處都應該加強告示牌的設置，讓民眾對於危險海域及水上陸上活動的限制有所瞭解，以及消防局也要針對目前民間救生協會的困境與設備欠缺加以瞭解並給予協助，共同守護萬里沙灘的戲水安全，讓民眾觀光、親水都更安心。

萬里 海水浴場 沙灘

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