板橋黃石市場要回來了 改建BOT花4.6億...明年底營運
新北市板橋黃石市場改建工程今舉辦上梁祈福典禮，規畫為地下3層、地上9層的多目標複合大樓，新市場預計明年底營運。新北市場處表示，一樓規畫為原攤商進駐，約40幾攤，市場設計部分會會融入在地特色，包含串連慈惠宮、林家花園等府中雙城美學意象，另也會輔導設備提升，包含冷凍攤台、電子支付等。
原黃石市場設立1970年，為地上2層建築物，為改善市場及周邊市容風貌，新北市政府引進BOT進行市場改建，民間投入金額共4.6億元，興建地下3層、地上9層的多目標複合大樓，接下來會輔導原遷移至黃石中繼市場攤商遷回，一樓供攤商進駐，預計40幾攤以上。市場處表示，中繼市場後續使用用途還會再討論。
市場處表示，該動建築也會結合公共設施及商業活動空間，預計六樓為公所所有的活動中心，另也會將設計部分，融入在地特色，包含串連周邊慈惠宮、林家花園等府中雙城美學意象，並會邀集攤商討論，將其意見及想法納入，同時也會導入科技，輔導攤商設備提升，包含冷凍攤台、電子支付等。
市場處長李長奎表示，2019年起推動公有市場改建改造計畫，至今已啟動9座市場新、改建，並完成10座市場改造，黃石市場為首座啟動的改建市場，因為需要將原先市場打掉重建，預計明年底開幕，黃石市場位於板橋區中心點，也是府中周邊重要的民生採買場所，市府未來也將持續推動新北市場改建及改造，提供多元優質的市場設施與服務。
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