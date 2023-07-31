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八里、新莊4座智慧型停車場啟用 提供432格汽機車位

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供
新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供

新北市交通局持續建置智慧型停車場八里區中庄段、停五、龍形，及新莊區登龍等4處智慧型平面停車場將在8月1日起陸續啟用，計提供432格汽、機車停車位。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，位於八里區賢三街和大崁二街交叉口的停五平面停車場原採免費停車，龍形停車場採開單計費，透過委託專業停車場經營業者導入智慧停管設備及24小時監控管理，預期能有效減少車輛久停占位，提升周轉率及服務品質，達成土地最大效益。

另，八里區中庄段停車場位於文昌路與文昌五街交叉口，經闢建智慧型停車場採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出，減少車輛排隊進場情形；八里區這3處智慧平面停車場8月1日啟用，將提供207格汽車停車位，及111格機車停車位，收費費率汽車每小時20元、機車免費。

蔡柏坤說，新莊區登龍停車場位於登龍街和中正路交叉口，周邊鄰近公園、農會、國小，預計8月7日啟用，可提供60格汽車停車位及54格機車停車位，汽車每小時30元、機車同樣免費，建置車牌辨識無票卡進出場、多元繳費系統等智慧停管設備，並設有監視系統，提升場內安全性。

新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供
新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供
新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供
新北市交通局持續建置智慧型停車場，導入智慧停管設備及24小時監控管理。圖／新北市交通局提供

停車場 八里

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