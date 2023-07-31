北市避難所堆雜物 最重罰20萬

萬安演習才落幕，許多民眾配合演習就近避難，北市5000多處防空避難所，但部分民間避難點堆放雜物甚至大門深鎖，根本無法進入，議員建議可開放地下室避難。北市府建管處長虞積學說，地下室未必都符合避難標準，目前不建議，至於避難處所堆置雜物，可依公寓大廈管理處罰條例開罰4萬到20萬元，並限期改善。

北市議員林杏兒說，市警局建置防空避難室App，但許多民眾根本不知道，且許多避難所都是私人地點，曾有民眾反映，防空避難室堆滿東西，且大門深鎖，該怎麼去避難？

林杏兒建議，應將所有地下室、學校等視為防空避難室，不需要列地點，只要遇到緊急狀況一律開放，不然如果有人撕掉「防空避難室」那張紙，民眾怎麼知道到哪裡躲？甚至遇到緊急戰爭狀況，可能連網路都連不上，怎麼開App。

虞積學說，私人大樓平時鎖起來沒問題，但如遇緊急狀況或演習期間不可以不開放，也不能堆置雜物，如果有民眾檢舉，建管處與市警局會聯合稽查，公寓大廈管理人須清理雜物，勸導不聽可開罰。

至於所有地下室都開放供避難，虞積學表示，並非所有大樓地下室都可做為防空避難室，防空避難室也有構造規定。