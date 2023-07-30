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台北工場新牆色差惹議 文資委員：符合修復倫理

中央社／ 台北30日電

北市定古蹟台北工場即將修復完工，但北向立面刻意採用不同材質，牆色強烈對比惹議。文資委員認為，這片立面已不在原始位置，所以不仿舊而是還原歷史意象，符合修復倫理。

台灣總督府鐵道部（台北工場）鄰近台北府城北門，原為清朝時期台灣巡撫創設的機器局，負責製造機械及修理火車，後改制為鐵路局，並在民國81年被指定為第3級古蹟，99年時有別於主廳舍、戰時指揮中心等國定古蹟部分，單獨成為市定古蹟。

台北工場古蹟修復工程在109年底啟動，斥資逾新台幣1.1億元，還原既有牆體及木門窗風貌，並仿製百年前混凝土地坪，同時保留疑似清代遺留至今的桁架，預計年底即可報竣工。

不過，台北工場原本的北向立面在81年市民大道拓寬時被拆除，已不是現在位置，台北市文資委員會審議修復計畫時認為不宜仿作，最後決定以尊重原貌為原則，新建鋼筋混凝土牆，也能強化建物結構。

新立面因為材質與顏色都與其餘牆面明顯不同，近期在臉書（Facebook）上引發討論，有網友說「修舊不如舊，不如不修舊」，也有網友批評很突兀、沒有整體感，新立面還遭戲稱為「全新的古蹟」。

台北市文化局為此日前邀集文資委員李乾朗、張崑振現勘，2人皆認為新牆工法在古蹟修復理論及倫理上沒有問題，僅色澤彩度及明度過高，但經過一段時間風吹雨打、日曬雨淋後應可降低。

2名委員指出，因為原立面在市民大道中間，所以這道牆並非仿舊重建，而是還原歷史意象，「就像受傷後貼上OK繃」，考量易於辨識性及真實性，不刻意在現地複製原立面魚目混珠。

至於網友批評不美觀的爭議，委員認為，「古蹟沒有是非善惡美醜之分」，建議修復單位在北向立面設置解說牌，將修復歷程講清楚即可。對此，負責修復的台北市捷運工程局第二區工程處允諾設置。

民進黨台北市議員林延鳳表示，新牆色差與彩度造成民眾強烈視覺衝擊是不爭事實，北市府有責任在專業與民意間取得平衡，也要考慮北門周邊整體意象和協調度，更要避免閉門造車，應在過程中就做好民意諮詢，否則難以說服納稅人花費這上億元的重要性。

國定古蹟 北市

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