套袋撐傘細心呵護 八里蜜雪梨被當公主捧在掌心

清脆多汁的新北八里蜜雪梨征服不少饕客的嘴，蜜雪梨相當嬌貴，必須細心栽培，農友從1月接穗後，便套袋撐傘細心呵護，種出高品質的蜜雪梨，即日起至8月中旬是產期，採收期程約20天，想嘗鮮動作要快。

新北市梨產業集中在淡水、八里等地區，其中蜜雪梨是台灣自行育成的品種，特色是果肉相對帶有脆感、甜度高，還有清香果酸。八里區因種植區域面向淡水河出海口且日照充足，果粒飽含海水鹽，口感甜美多汁，夏天冰鎮後享用口感加分。

68歲農友李全益原先從事裝潢業，14年前為照顧父親決定返鄉種植果樹，開啟種植水梨的生活。他說，蜜雪梨相當嬌貴，需要細心栽培，1月中旬開始接穗，就需要套上塑膠袋保護，接穗完成的梨樹會陸續開花，需要幫每朵梨花撐起小雨傘，防止降雨影響梨花授粉。李全益定期巡視管理果園，以雞蛋殼混有機肥栽培，做為天然鈣肥，提供果樹養分，同時減少生理病害及減緩果肉氧化。

李全益位在八里區果園種植面積約5分地，產量約3000台斤，他說，因果實不耐搬運及儲藏，他採產地販售，地產地銷。

八里區農會理事長蔡秋煌說，八里區蜜雪梨種植面積約2公頃，除李全益之外，「柚香柚農果園」主人李進成也是種植蜜雪梨達人。李進成是以自然開花方式生產蜜雪梨，果肉清甜略帶果酸，比一般水梨多了獨特香氣。自然開花生產的蜜雪梨不像嫁接的以天數計算成熟期，必須分批採收，也能延長產期。