回響／保育員危險加給調整案送中央近2月 北市府憂石沈大海

本報5月陽光行動專題「動物保育員薪低」，引起各界關注與討論。台北市立動物園去年向中央爭取調整危險職務加給、新訂保育獎金未果，北市府6月再度報送教育部，先送出危險職務加給一案，迄今近2個月，園長諶亦聰憂石沈大海，議員更批無消無息。

台北市長蔣萬安6月2日在議會總質詢允諾，積極為保育員爭取福利，副市長林奕華8日代表在行政院會表達訴求，獲行政院長陳建仁支持，監察院當天也發函動物園關切公立動物園保育員的薪資合理性。園方5月24日函報教育局，北市府12日即報送教育部。

國民黨議員耿葳表示，蔡總統染疫全國皆知也全民關心，但動物園照護珍稀動物的保育員每天工作必須面臨無法預期的危險，中央卻都視而不見。6月8日林副市長在行政院例會提出保育員危險加給，建請中央同意財源北市自籌，至今已快2個月仍無消無息。

耿葳指出，蔡總統染疫、馬來貘病故全民關注，反而基層保育員的危險加給中央不聞不問，到底是選舉重要還是基層重要？

另外，動物園7月20日已將「台北市立動物園保育暨經營獎金支給要點」送教育局，待簽陳同意後報送教育部。

民進黨議員王閔生認為，過去沒有保育獎金的前例，教育部比較謹慎也是理所當然，園方就提出的可行性方案再補充相關資料，過程好事多磨，中央一旦核定，對全國保育員會有非常大鼓舞，屆時不只北市，全台灣有保育員的場域都可以一體適用。

台北市立動物園是國內最大型公立動物園，王閔生直言園方當然是以其狀況去訂定保育獎金，為同仁爭取獎金，未來各縣市相關單位也可比照辦理，依照此方案做調整規畫。

諶亦聰表示，園方向中央爭取調整危險職務加給、新訂保育暨經營獎金，均依台北市立動物園狀況規畫。保育獎金自訂績效指標，只要同仁額外多做的業務，如增加賣店收入、協助物種保育繁殖等，就有機會領到，但其他公立動物園與鳥園的規模較小、各自現狀也不同，她不認為援引適用，各單位得訂自己的指標。