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以人為本 塭仔圳30米道路年底完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
為解決新北新莊、泰山塞車困境，兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開闢首條30米道路，首座滯洪池將在年底完工。圖／新北地政局提供
為解決新北新莊、泰山塞車困境，兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開闢首條30米道路，首座滯洪池將在年底完工。圖／新北地政局提供

為解決新北新莊、泰山一帶塞車困境，也兼顧防汛功能，新北市地政局在塭仔圳重劃區開闢首條30米道路，還有首座滯洪池將在年底完工，新北市副市長陳純敬昨到工區視察，地政局表示，30米道路總計6線道，也增加行人庇護島、行穿線退縮等，打造更安全友善的用路環境。

塭仔圳市地重劃為新北市重要建設之一，以大規模防災型都更為概念，開闢公共設施、改善環境品質，也提供社福、醫療等用地。新北市地政局長汪禮國指出，當地首條30米道路即將在年底完工，屆時可以串聯新莊、泰山，並接通新莊中正路，加上鄰近輔大醫院，將成為區內主要交通要道。

除規畫完善的人行步道，也會打造人本交通環境，增加行人庇護島、行穿線退縮等，並全面檢視整個重劃區的道路交通系統，以人為本位。

汪禮國表示，區內首座滯洪池「廣停三地下滯洪池」將於年底完工，具有里程碑意義，完工後地面將開放給民眾停車，待區內共15座滯洪池全數完工，可完善治水防洪設施，防治積淹水的問題。

汪禮國說，在塭仔圳長達4年施工期間，除要求工程單位確保施工品質、工程安全，也必須保持區內溝渠通暢、不定時巡倒清刷，以降低汛期強降雨衝擊、防治登革熱、解決工區揚塵問題。

市議員鍾宏仁表示，希望工程進度可以再加快，品質也要做好，因為是新的重劃區，要用高標準一次做到位。市議員陳世軒認為，台灣被形容為行人地獄後，行人權益抬頭，塭仔圳把行人安全與權益納入優先考量是好事，也提醒不能影響到行車動線，要有通盤思考。

滯洪池 重劃區

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