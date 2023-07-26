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颱風近觀光客少 野柳地質公園沒閉園掌握動態應變

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
杜蘇芮颱風逼近，野柳風景區沒有關閉園區，不過依舊是小心謹慎、隨時觀察颱風與天氣的變化狀況來做應變。 圖／紅樹林有線電視提供
杜蘇芮颱風逼近，野柳風景區沒有關閉園區，不過依舊是小心謹慎、隨時觀察颱風與天氣的變化狀況來做應變。 圖／紅樹林有線電視提供

杜蘇芮颱風逼近，雖然暴風圈預估不會籠罩北台灣，但位在北台灣的熱門觀光景點野柳風景區一早就可以見到浪大、風勢強勁，而深受國內外遊客好喜愛的野柳地質公園，雖然也沒有關閉園區，不過依舊是小心謹慎、隨時觀察颱風與天氣的變化狀況來做應變。

野柳地質公園副總林俊毅說，天氣好的時候絡繹不絕，這兩天受到颱風的影響，入園人數變得稀少，雖然在地質景觀區還是可以見到觀光拍照的遊客，不過園內的工作人員可以說是上緊發條，監控遊客不要距離海岸線太近。

野柳地質公園副總林俊毅指出，雖然颱風強勁的暴風圈不會籠罩北部，不過氣象局也說中颱上限的杜蘇芮所帶來的強大雨勢、風勢不容小覷，野柳地質公園將隨時注意氣象發布情形隨時應變，必要時也將暫時關閉園區，以確保民眾的安全。

野柳 杜蘇芮颱風

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