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等27年！淡北道路終決標 拚年底動工、2029年完工通車

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
備受各界關注的淡北道路，歷經27年在市府與地方居民共同努力下，於今日順利決標，新北市工務局表示，將以今年開工及2029年完工通車為目標邁進。圖／新北市工務局提供
備受各界關注的淡北道路，歷經27年在市府與地方居民共同努力下，於今日順利決標，新北市工務局表示，將以今年開工及2029年完工通車為目標邁進。圖／新北市工務局提供

淡水救命道路之稱的「淡北道路」，流標2次，歷經27年今天終於順利決標，新北市工務局表示，努力朝向今年底動工、2029年完工通車的目標，期待能早日改善淡水地區交通瓶頸，讓雙北交通更便利。議員擔憂，動工後會遇到交通黑暗期，呼籲市府要嚴肅面對。

淡北道路全長5.45公里，規劃為雙向四車道，未來開放公車行駛並設置智慧交控設備，提升公共運輸的發展，除了可有效紓解台2線竹圍路廊的交通瓶頸外，未來將串聯台北市「福國路延伸工程」，提供往來雙北的快捷路廊，並且促進「北投士林科技園區」的開發。

新工處長王益翔說明，淡北道路、淡江大橋與淡海輕軌為中央規劃淡海新市鎮時一併提出的三大交通建設，目前淡海輕軌第一期已經通車、淡江大橋預計於2025年完工，如今淡北道路工程決標，可以趕上淡江大橋、淡海輕軌的腳步，讓淡水地區交通更趨於完善。

王益翔表示，淡北道路工期約66個月，後續將督促承攬廠商在兼顧工程品質與降低交通影響的前提下加速施作，以儘早改善淡水地區交通塞車問題。

工務局長祝惠美表示，淡北道路工程於3年前環評通過後，就向中央提送公共建設計畫，但直到去年行政院才拍板定案，因為這3年間物價上漲而增加的預算，市府在今年6月已向中央提送修正的公建計畫，由於中央目前仍未定案，新北市長侯友宜指示市府先行自籌預算辦理發包，但仍期盼中央與地方攜手合作，讓雙北市交通環境更便捷、友善。

支持淡北道路聯盟發起人張連榮表示，案子終於塵埃落定，期盼早日動工完工，解決淡水壅塞問題，未來有了淡北道路跟淡江大橋，讓淡水變成宜居的城市，對於淡海科技園區、在觀光都會有很好的發展。

國民黨議員陳偉杰表示，淡北道路決標也是北海岸鄉親所期待的，年底要動工，會碰到交通黑暗期，尤其竹圍路廊會壅塞，要做好疏導規畫及替代道路，交通單位要加強宣導，也希望如期如直完工，打通淡水的任督二脈。

民進黨議員鄭宇恩表示，淡水出入都要靠台2線，希望市府要嚴肅面對交通問題，不要因為施工讓淡水又塞車，除了要嚴格審查交維計畫，更要有替代的大眾運輸工具，也要與北捷討論增加班次、縮短班距的問題。

備受各界關注的淡北道路，歷經27年在市府與地方居民共同努力下，於今日順利決標，新北市工務局表示，將以今年開工及2029年完工通車為目標邁進。圖／新北市工務局提供
備受各界關注的淡北道路，歷經27年在市府與地方居民共同努力下，於今日順利決標，新北市工務局表示，將以今年開工及2029年完工通車為目標邁進。圖／新北市工務局提供

淡水 淡海輕軌

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