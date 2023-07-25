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暑假是接觸菸品高峰期 新北今年再添6處禁菸鈴

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北市衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。記者李成蔭／攝影
新北市衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。記者李成蔭／攝影

全台約有250萬吸菸人口，暑假是接觸菸品高峰期，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，此時課業、家庭壓力相對鬆，也易因同儕影響接觸菸品，年輕人買電子煙、加熱菸常約在學校周邊或捷運站周邊交易，值得正視。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，青少年使用紙菸人數減少，新興菸品對於青少年的誘惑卻持續發酵。電子煙部分，國中學生電子煙使用率從2018年的1.9%升至2021年的3.9%，高中職學生吸菸比率從3.4%竄升至8.8%，加熱菸使用人數則有下降趨勢。國健署推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙，超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸。

王瀚陽說，學生容易因為新鮮、有趣、同儕間模仿而被吸引，很多人抽菸習慣是從學生時代開始。有商人會以送電子煙載具方式引誘學生使用，校方很難搜查學生書包得知孩子有碰煙（菸），監督、管理難度增加，家長要對孩子多些關懷，家庭和學校合作，才能減少孩子接觸煙（菸）品甚至成癮機會。

為防治菸害，新北衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸，今年預計將在板橋、永和、汐止、樹林、土城及新莊等吸菸熱點公園再設6處禁菸鈴。

記者近日實地到新店交通公園及小金門公園實測，發現要找到禁菸鈴不容易，最後在休憩區旁找到一處，電源燈有亮，實際按下去沒反應，僅有雜訊聲2秒左右。

林清麗認為，禁菸鈴還是會讓吹哨者有壓力，建議可在公園等熱門地點、時段設定每5至10分鐘循環播音。

居民林先生觀察，晚間較多人抽菸，癮君子會聚集一處，彼此尊重，他常來不知道有禁菸鈴。居民黃先生則說，他每天到公園，不分時段都有抽菸者，菸味會到處飄；很早就知道有裝禁菸鈴，看來效果有限，應該要有人取締才能真正起到嚇阻作用。黃先生也說，裝置位置太明顯，會讓人不太敢去按，應該利用智慧手機程式，方便民眾遠距離觸發廣播。癮君子沈先生說，現在找抽菸處不容易，大家也都會自律，希望非吸菸者別趕盡殺絕。

新北市議員陳儀君表示，她在第一線都不知道有這裝置，民眾更難清楚，建議宣導要加強，裝置本身立意良善，但使用率似乎不高，也要有後續維管，才能發揮實質效果。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉說，經分析違規民眾多為長輩，認為在戶外便可以吸菸，不知道公園為法定禁菸場所之一，新北公園多、違規防不勝防，禁菸鈴是透過大數據，包括區公所、警政系統開單、民眾陳情等情形列出吸菸熱點後設置，用來輔助稽查人員稀少、無法24小時待命的問題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

全台約有250萬吸菸人口，暑假是接觸菸品高峰期。記者李成蔭／攝影 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
全台約有250萬吸菸人口，暑假是接觸菸品高峰期。記者李成蔭／攝影 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
新北市衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。記者李成蔭／攝影
新北市衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。記者李成蔭／攝影

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