熱點公園設禁菸鈴 新北今年添6處

全台約有250萬吸菸人口，暑假是接觸菸品高峰期，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，此時課業、家庭壓力相對鬆，也易因同儕影響接觸菸品，年輕人買電子煙、加熱菸常約在學校周邊或捷運站周邊交易，值得正視。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，青少年使用紙菸人數減少，新興菸品對於青少年的誘惑卻持續發酵。國中學生電子煙使用率從2018年的1.9%升至2021年的3.9%，高中職學生吸菸比率從3.4%竄升至8.8%，加熱菸使用人數則有下降趨勢。國健署推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙，超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸。

王瀚陽說，學生容易因為新鮮、有趣、同儕間模仿而被吸引，很多人抽菸習慣是從學生時代開始。有商人會以送電子煙載具方式引誘學生使用，校方很難搜查學生書包得知孩子有碰煙（菸），監督、管理難度增加，家長要對孩子多些關懷，家庭和學校合作，減少孩子接觸煙（菸）品甚至成癮機會。

為防治菸害，新北衛生局2021年起陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸，今年預計將在板橋、永和、汐止、樹林、土城及新莊等吸菸熱點公園再設6處禁菸鈴。

記者近日實地到新店交通公園及小金門公園實測，發現要找到禁菸鈴不容易，最後在休憩區旁找到一支，電源燈有亮，實際按下去沒反應，僅有雜訊聲2秒左右。

林清麗認為，禁菸鈴還是會讓吹哨者有壓力，建議可在公園等熱門地點、時段設定每5至10分鐘循環播音。

聯合報提醒您：吸菸，有礙健康